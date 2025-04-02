上海樂高樂園度假區票價公布：成人319元起、兒童255元起

作為全球開園規模最大、設計最新的樂高樂園，上海樂高樂園度假區將於今夏開園迎客。周三（2日），官方公布一日票票價，與市場慣例保持一致，採取六級票價，兒童票255元（人民幣．下同）起，成人票319元起。



根據此次公布的票價，上海樂高樂園的票價根據入園日期的不同，分為平季日、常規日、特別常規日、旺季日、高峰日、特別高峰日六檔，成人票價最低319元、最高599元，兒童票價最低255元、最高479元。此外，上海樂高樂園還為老年人、殘障人士提供優惠價格。

上海樂高樂園的票價根據入園日期的不同，分為平季日、常規日、特別常規日、旺季日、高峰日、特別高峰日六檔。（上海樂高樂園度假區官網）

上海樂高樂園還為老年人、殘障人士提供優惠價格。（上海樂高樂園度假區官網）

位於金山區北部的上海樂高樂園度假區是專為2歲至12歲親子家庭打造的樂高主題樂園和酒店綜合度假區，佔地面積31.8萬平方米，擁有樂高悟空小俠、樂高樂園創想世界、樂高城市、樂高城堡、樂高幻影忍者、積木街道、奇趣積木城、樂高好朋友8大主題片區。

樂園80%的騎乘設備已安裝完畢，在24個騎乘項目中，12個順利進入調試階段。由8500萬塊樂高積木拼搭而成的2889個樂高模型，97%已交付。樂園建築外立面完成度達85%，內部裝飾方面完成93.5%，景觀綠化工程已完成約50%。目前，上海樂高樂園度假區項目建設進入了衝刺階段。

上海樂高樂園效果圖。（金山區供圖/澎湃新聞）