上海樂高樂園今年夏日開園　土建主體已完工　獨家設計悟空小俠區

據《上觀新聞》報道，1月15日，上海市市長作《政府工作報告》，明確推進樂高樂園於今年開園。



（上海樂高樂園官網）

（上海樂高樂園官網）

1月15日，上海市第十六屆人民代表大會第三次會議在上海世博中心開幕。上海市市長龔正作《政府工作報告》，提到推動樂高樂園度假區開園運營。

據《澎湃新聞》報道，目前，上海樂高樂園土建主體工程已全面完成，主題包裝、演藝佈景、設備安裝等工程正有序推進。

上海市金山區文旅局黨組書記、局長也提到，今年夏天樂高樂園就要開園了，開園初期將會進行試運營，每天接待遊客2000-5000人，隨後逐步放量。

建設中的樂高樂園。（新民晚報）

上海樂高樂園效果圖。（金山區供圖/澎湃新聞）

據介紹，除了飛龍過山車、駕駛學校、樂高城市機場、救援學院等全球樂高樂園人氣項目，上海樂高樂園度假區還將帶來一系列全球樂高樂園之「最」和首創項目，包括：全球首發的「樂高樂園創想世界」主題片區；為上海樂高樂園獨家設計的主題片區「樂高悟空小俠」；「樂高樂園遊船」讓遊客們體驗用樂高元素復刻的江南水鄉；全球首個中國獨家設計的大型室內迷你天地景觀展示以及光影秀；樂高樂園歷史之最的巨型人仔、高達26米的「搭搭」；可以俯瞰全園、高約60米的樂高樂園觀光塔；帶有5個主題房的全新設計的樂高樂園酒店；全球首發的悟空小俠舞台劇等。