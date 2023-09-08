上海樂高樂園度假區全面啟動主體工程建設　規劃八大主題景區

上海樂高樂園®度假區周五（8日）取得樂園中心區域核心標段的施工許可證，至此項目的施工許可證全部發放完畢，標誌著項目全面啟動主體工程建設。據悉，上海樂高樂園®度假區已列入市「十四五」規劃綱要、市重大工程和市重大外資投資項目清單，落成後將擁有一座樂高®主題樂園以及一座250個房間的配套主題酒店，預計年客流總量逾300萬人次。



據「上海住房城鄉建設管理」微信公眾號介紹，目前度假區主體設計已全面完成，總體規劃包括「積木街道」、「瘋狂積木城」、「樂高樂園®創想世界」、「樂高®城市」、「樂高®好朋友」、「樂高®幻影忍者®」、「樂高®城堡」和「樂高®悟空小俠™」八大主題景區。其中，「樂高®悟空小俠™」取材自傳統名著《西遊記》，為全球獨家首發。另外，樂高樂園創想世界還將首創江南水鄉版「遊船之旅」和融入長三角地區人文、建築等特色的樂高迷你天地區域。

中外團隊採取「分區域設計、分標段施工」等策略，加快推進樂園設計、土建施工、設備採購等關鍵主線。現時全部樁基工程已完成；後勤區建築單體、外環路等園內基礎設施建設有序推進；主題酒店區域啟動地下室工程；悟空小俠片區和樂高積木等片區主體工程於周五正式開工，年底有望實現全場土建工程進度過半，部分標誌性建築結構封頂。

配套方面，「無限繽紛里」項目主體設計已完成，並全面啟動主體工程建設，計劃年底地下工程進度過半。其為配套商業街，地上總建築面積約9.8萬平方米，兼具「度假區配套、地區商業中心、旅遊目的地」三重屬性，開發建設精品酒店、購物中心、商業街區，以打造金山北部地區標誌性旗艦商業體為目標，已獲上海首家希爾頓嘉悅里品牌酒店落址。

此外，度假區還將完善交通出行「一張網」，改擴建7條道路，建設逾6000個停車位的停車場，1處公共巴士樞紐，配套設置14條巴士線路以及規劃市域軌交南楓線抵達樂園。