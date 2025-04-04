成都驚現「貓進豬場」？官方查獲131隻流浪貓　暫無貓肉流入市場

四川成都市溫江區一處豬肉加工點日前被爆出圈養大量流浪貓，引發輿論關注。內媒報道，涉事場地已於4月2日依法取締，現場共查獲流浪貓131隻，暫未發現屠宰或殘害跡象，亦無貓肉混充豬肉流入市場的情況。



4月2日，有網民在社交平台發布影片，指稱成都溫江區一豬肉加工點涉嫌圈養流浪貓。影片顯示，大量貓隻被關在鐵籠內，環境昏暗、衛生堪憂。消息傳出後引起網民熱議。

內媒《上游新聞》報道，記者4月3日上午前往事發地點，周邊居民多表示不知情，有居民稱凌晨曾有社區人員前來詢問，但所管理的破舊廠房內並無流浪貓。

網民披露，成都一豬肉加工場離奇圈養大量流浪貓，引發民眾憂慮。（新京報）

對此，溫江區相關部門負責人於3日下午表示，2日凌晨關注到網民反映情況後，有關部門和屬地鎮政府立即前往涉事地點進行現場調查核實。涉事地點位於溫江區綦江社區8組一閒置豬圈房，外地租戶高某、張某某於3月20日起租用該場地作為流浪貓收儲轉運臨時場所，現場查獲流浪貓131隻，未發現屠宰、殘害痕跡。

針對網傳影片中出現的「豬頭肉加工現場」情況，和盛鎮政府工作人員表示，經現場核查，該場地為「生豬頭脫毛粗加工」，與流浪貓無關，已依法取締拆除。

網民爆料稱成都溫江發現上百隻來路不明貓咪。（網上影片截圖）

另據《極目新聞》報道，溫江區農業農村局工作人員表示，目前執法人員仍在調查事件中，並強調「現場暫未發現屠宰、殘害痕跡，也沒有發現貓肉充當豬肉流入市場的情況」。

負責貓隻轉運的溫江區啟明小動物保護中心負責人亦指出，2日清晨約6時，已有多名志願者將涉事的131隻貓送到中心，「英短、美短還有其他品種都有」。該負責人表示，目前所有貓隻正在進行隔離免疫並分開圈養，待確保流浪貓健康之後，會向社會開放領養渠道。

動保中心工作人員同時指出，目前物資短缺，特別是貓糧、罐頭等糧食供應不足，而消毒用品則已備齊。由於部分貓隻出現應激反應，暫時尚不具備開放領養的條件，後續仍需進一步免疫及觀察。

溫江區相關部門表示，接下來將根據《動物防疫法》相關規定，對張某某的行為依法調查處理，並重點打擊非法販運未經檢疫動物的行為，排查潛在風險。