有片｜流浪貓遭單車撞倒　路過女獸醫跪下做人工呼吸與死神搶生命

一隻橘白色流浪貓慘遭腳踏車撞倒後倒地不起，一名休假中的女獸醫剛好經過事發現場，二話不說立刻跪下給小貓進行CPR人工呼吸，經過好幾分鐘的搶救總算把流浪貓從鬼門關救了回來，不少網友大讚女獸醫的善心。



最近在內地微博瘋傳一段影片，一隻橘白色流浪貓在路上被腳踏車撞倒在地，當場沒了呼吸心跳。

休假女獸醫給小貓進行人工呼吸，不少網友大讚女獸醫的善心。（微博）

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一名放假中的女獸醫路過，見狀立刻放下手邊的東西給流浪貓進行急救，只見女獸醫全程跪在地上不斷給流浪貓進行心肺復甦術，為了搶救流浪貓的命還不斷對其人工呼吸，最終在女獸醫的努力下小貓終於恢復生命跡象，女獸醫也立刻將流浪貓帶回診所救治。

休假女獸醫給小貓進行人工呼吸，不少網友大讚女獸醫的善心。（微博）

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女獸醫在路上為不認識的流浪貓急救的現場畫面被路過的民眾拍下，影片在網絡上瘋傳吸引超過百萬人觀看，網友留言表示：

「這位女獸醫真有醫德，人美心也美」、

「對於獸醫來說，拯救小動物的性命是不分上班跟下班的」、

「還好休假中的女獸醫見義勇為，否則浪貓可能真的就這樣死掉了，真是奇蹟」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】