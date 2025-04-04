重慶單身母直播擺攤賣燒烤為先心病兒籌款　兒子第三次手術成功

內地女子林靜是一名單身母親，生活中需要照顧兩個孩子，她因在重慶擺攤同時進行直播，給病重的孩子籌錢治病，而引起了網友的關注。林靜的大兒子淼淼（化名）10年前出生，可滿月時被診斷患有先天性心臟病和「鏡像」心臟（即心臟長在身體右側），後來手術時又出現了嚴重的併發症，幸在有心人的幫助下才艱難度過危機。4月3日，據《澎湃新聞》報道，林靜已於4月1日帶著女兒淼淼從北京返回重慶。她計劃在安頓好後，重啟之前暫停的燒烤攤生意，以維持家庭生計。



淼淼在滿月時被診斷出先天性心臟病及「鏡像」心臟，第一次手術後又出現了大腦血管堵塞的併發症，導致嚴重癲癇。幸虧在愛心人士的幫助下，淼淼渡過了危機。後來，林靜通過做家政、開塔吊及賣燒烤等方式賺取生活費。她的故事引發了廣泛關注，曾在一天內獲得近30萬元人民幣的愛心捐款。

林靜通過賣燒烤等方式賺取生活費，故事引發了廣泛關注。（影片截圖）

林靜通過賣燒烤等方式賺取生活費，故事引發了廣泛關注。（影片截圖）

2024年7月，淼淼在中國醫學科學院阜外醫院完成了第二次手術，並於11月進行復查時顯示恢復良好。今年2月25日，她又完成了第三次手術。林靜回憶這次手術：「過程非常順利，出手術室時心裏感到激動。」術後，淼淼的恢復情況優於以往。

在預定的復查前一天，淼淼突發劇烈腹痛和嘔吐，經診斷為「胃扭轉」，這讓林靜十分擔心。在醫院觀察一天後，淼淼的情況有所好轉，復查結果也相對樂觀。林靜於是決定在4月1日乘高鐵返回重慶。

淼淼手術成功。（澎湃新聞）

一家三口合照。（澎湃新聞）

林靜於2月15日帶著淼淼和女兒一同前往北京。在淼淼住院期間，林靜一直陪伴在她身邊。她提到，這次北京之行還帶著孩子們參觀了天安門廣場，觀看升旗儀式，並在公園裏踏青賞櫻。

林靜表示，醫生要求術後需要持續觀察抗凝值，並購置了專用設備和試紙。由於需要長期監測抗凝藥物華法林的使用效果，她計劃在今年9月讓淼淼回校讀書。林靜還打算在家休整一段時間後，重啟燒烤攤生意，以滿足老顧客的需求並維持家庭生計。

她感慨道，自從她的故事受到關注後，生活發生了巨大的變化。林靜曾坦言，因拍攝工地視頻遭遇網絡暴力，讓她抑鬱了兩個月，但如今她的心態更加平和。她希望能夠回報社會，幫助那些她之前無法幫助的人。