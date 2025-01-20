為14歲病重狗狗舉辦告別派對　附近的鄰居都來了　輕摸擁抱很溫馨

美國費城一妹子的愛犬名叫「露易絲」（Lou），已經14歲了。



不久前，14歲的露易絲患上了重病。儘管妹子努力了很久，卻始終無濟於事，於是，為了讓路易斯不要太痛苦，便接受了獸醫的安樂死建議。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

為了讓狗狗不要太痛苦，只能作出最痛的決定。（tiktok@ngpawpics）

妹子知道露易絲最喜歡的事情就是找陌生人討要零食和摸摸，於是，便舉辦了一場告別派對，邀請了附近的鄰居參加。

鄰居們都到來，與狗狗告別。（tiktok@ngpawpics）

大家到來，為狗狗告別：

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驚喜的是，雖然當天非常冷，但現場還是來了數十人，有些人帶上了自家狗子來跟露易絲道別，也有許多人帶了露易絲最愛的起司。

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露易絲在生命的最後一天得到了來自世界的愛，最終在這些愛裏離開了這個世界...

只是摸一摸，狗狗也會感受到你的愛意。（tiktok@ngpawpics）

嗚嗚嗚～希望所有小狗都幸福快樂！

希望所有小狗都幸福快樂！（tiktok@ngpawpics）

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