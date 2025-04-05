深圳北站傳發生人踩人一片混亂　官方闢謠：2分鐘即恢復正常

網傳深圳北站地鐵站發生人踩人事故，引發廣泛關注。周六（4月5日），深圳地鐵闢謠，稱有乘客手提行李不慎從扶手電梯掉落，一度出現客流擁堵情況，車站2分鐘後即恢復正常營運秩序，事件未有造成人員傷亡。



網傳深圳北站地鐵站發生人踩人事故。（大河報）

網傳影片顯示，深圳北站地鐵站擠滿乘客，在扶手電梯處，有上行乘客擠到下行的扶手電梯，強行向上走，但因擁擠乘客過多，上行和下行的乘客在扶手電梯入口處碰撞摔倒，一片混亂，其後有身穿紅馬甲的工作人員擠到前方疏導秩序。

對此，深圳地鐵發布事件說明通報稱，周四（4月3日）晚6時50分，深圳北地鐵站晚高峰出現激增大客流，由於有乘客手提行李不慎掉落，前方乘客見此按下緊急停止按鈕，導致車站扶手電梯出現客流擁堵。

經現場車站工作人員緊急處置，同時臨時加開2列空車疏導站台客流，車站於2分鐘後恢復正常營運秩序，本次事件未發生人踩人，無人員受傷，未對地鐵運營服務造成影響。

深圳北站。（深圳發布）

亦有深圳北站地鐵站工作人員稱，「這屬於節假日期間的正常客流，我們都有提前安排人去引導秩序的。」

此外，清明節假期首日（4月4日），深圳鐵路迎來發送客流最高峰，深圳北站到發旅客56.7萬人次，創單日到發客流歷史紀錄。其中，發送旅客33.9萬人次，刷新歷年來清明節的客流紀錄，按年增加5.8萬人次，增幅達20.4%。