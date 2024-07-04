規模超深圳北站！深圳最大高鐵站將開建　集高鐵城際地鐵一體

深圳西麗高鐵樞紐，預計將於今年三季度開工建設。建成後將超越深圳北站，成為深圳規模最大的高鐵站。



深圳樞紐新建西麗站規劃概念圖。（深圳衛視）

據深圳衛視報道，西麗高鐵樞紐位於南山區中北部片區，總用地面積42.07公頃，東西長約2200米，南北寬約550米，相當於169個足球場大小。項目位於茶光路、南坪快速路、沙河西路和南海大道合圍的區域，地塊北接留仙洞戰略性新興產業總部基地，南臨南山科技園北區（高新北區）。

根據廣鐵集團官方網站早前公布的《深圳樞紐新建西麗站及相關工程環境影響報告書（征求意見稿）》，西麗站設計規模為13個站台25條線路。

而目前，深圳規模最大的高鐵站——深圳北站為11個站台20條線路。這意味着未來西麗站將超過深圳北站，成為深圳規模最大的高鐵站，比深圳北站還要多出2個站台和5條線路。

深圳樞紐新建西麗站規劃概念圖。（深圳衛視）

其中，國鐵方面，引入贛深高鐵、深茂鐵路、廣深第二高鐵及深汕、深珠城際鐵路；城際鐵路方面，深惠城際鐵路、深莞增城際鐵路在西麗設站；地鐵方面，深圳地鐵13、15、27號線將在西麗設站，29號線將與該三線換乘。

此外，西麗樞紐規劃建設將突破傳統車站集中進出站的思維，採用適應站城融合的「多層多向進出、上進下出為主，輔以下進、上出系統」的流線組織模式，最大程度方便旅客進出站，實現不同交通工具間的快速換乘，實現站城一體、上蓋開發、換乘便捷。