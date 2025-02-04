凌晨call車難旅客滯留深圳北站　地鐵巴士的士加強服務疏導人流

內地春節假期今日（4日）結束，作為移民城市，不少回家過節的打工仔近兩日已陸續返回深圳，但有不少人在社交平台上反映，從高鐵下車後，因已過地鐵營運時間，又難以打車，只能被困深圳北站。

為疏導人流，深圳地鐵自2月3日起延長服務時間，深圳巴士集團也延長重點樞紐巴士的服務時間。今日起，深圳市預計投入5萬輛的士，部分將優先接載深圳北站的旅客，各大企業平台將針對存在加價議價、亂收費等違規問題嚴格處置。



不少近兩日回深圳的旅客反映，一下車就發現站台上站滿人，「站台上列車停的滿滿當當，下車到上地鐵用了40分鐘」，甚至用「人山人海」來形容深圳北站的情況。

大批旅客在深圳北站的士站候車。（小紅書）

深圳北站的站台上站滿人。（小紅書）

有旅客凌晨到站，因地鐵營運時間已結束，且網約車「幾百人排隊，打了3個小時沒人接單」，他只能到的士站排隊，卻不幸遇上插隊，「全靠幾個熱心乘客自發維持秩序，工作人員在一旁吃瓜，視若無睹」。

由於難以打車，有旅客選擇徒步回家，「歷時4個多小時走回來了」；有人遇上的士加價，只能走到遠一點的地方才成功打車，也有人選擇「怒走回家」。

有旅客遇上的士加價，只能走到遠一點的地方才成功打車。（小紅書）

有人遇上的士加價，選擇在深圳北站過夜等地鐵首班車。（小紅書）

有旅客凌晨到站，因已過地鐵營運時間，又難以打車，只能被困深圳北站。（小紅書）

大批旅客在深圳北站的地鐵站排隊過安檢。（小紅書）

有旅客投訴，自己凌晨到深圳北站，在的士站排隊時遇上有人插隊，但工作人員視若無睹。（小紅書）

深圳地鐵延長服務時間

為應對春運返程高峰，深圳地鐵部門調整運營時間，確保旅客在深夜抵達深圳北站後，仍能乘坐地鐵前往市區各地。

2月3日至2月5日期間，深鐵地鐵4、5、6號線，在原有全網延長運營1小時的基礎上，額外再延長有限運營約60分鐘。其中，5、6號線深圳北站在1:00-2:00時段平均間隔約15分鐘。

期間，5號線深圳北站往黃貝嶺站方向行駛至百鴿籠站結束，往赤灣站方向行駛至興東站結束；6號線深圳北站往松崗站方向行駛至長圳站結束，往科學館站方向行駛至梅林關站結束。

深圳地鐵延長服務時間。（深圳大件事）

2月6日，地鐵全線網各線路（不含20號線）運營服務時間（兩端站發車時間）延長1小時至24:00（4號線延長1.5小時至次日0:30），其中4、5、6號線深圳北站、11號線機場站雙方向末班車不早於次日1:00。

2月7日至2月14日，接駁鐵路車站和機場的重點線路（包括1、3、4、5、6、6支、11、13、14號線）運營服務時間（兩端站發車時間）延長1小時至24:00（其中4號線延長1.5小時至次日0:30）。4、5、6號線深圳北站、11號線機場站雙方向末班車不早於次日1:00。

藍海豚巴士支援夜間出行

2月2日至13日期間，重點交通樞紐的巴士服務時間將延長。2月3日、2月4日、2月12日的23:30至次日04:00，深圳巴士集團將繼續推出「藍海豚送到家」服務，首位乘客上車後15分鐘內即可發車，司機將按遠近順序依次將乘客送至目的地，還可根據乘客需求定制前往龍華、福田、南山的拼車路線，5人及以上即可出行。

深圳巴士集團推出「藍海豚送到家」服務。（深圳大件事）

確保的士運力充足 加大違規執法力度

深圳全市預計投入出租（含網約）運力約5萬輛。深圳巴士集團、西湖公司等企業將於2月4日、5日凌晨分別調度約1500輛、2000輛巡遊的士運力，優先保障深圳北站客流。

預計2月4日、5日，滴滴出行、高德打車等網約車平台，將增加約1800輛車輛參與深圳北站夜間運營，確保深圳北站周邊運力充足供應。

深圳全市預計投入出租（含網約）運力約5萬輛。（深圳大件事）

另外，深圳市加大執法力度和平台監測。各大企業平台將針對存在加價議價、亂收費等違規問題嚴格處置。同時，進一步強化現場值守管理，在關鍵節點、關鍵區域增派人手，做好站內及周邊道路、客流車流疏解工作。