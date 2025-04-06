青海格爾木國道現雪豹屍體 疑過馬路喝水時遭車撞倒
撰文：林芷瑩
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有「雪山之王」之稱的雪豹主要分布於天山等高海拔山地，由於非法捕獵、棲息地縮小、獵物資源耗竭等多種因素，雪豹的數量急劇減少，曾被列為瀕危物種。
4月5日 ，一名男子在青海格爾木路遇一具雪豹屍體，懷疑被車撞倒，當地警方正翻查閉路電視紀錄。
《紅星新聞》報道，一名男子在青海格爾木路遇一具雪豹屍體，現場血漬斑斑，疑遭車輛撞擊。目擊者稱，雪豹有6、70斤，流的血已凍成冰，屍體周圍有沾血腳印，已報當地森林公安。
格爾木森林公安工作人員稱，雪豹屍體已移交野生動物救助中心確認死因，初步判斷是遭車輛撞擊，事發地段為109國道，已聯繫西藏交警調取閉路電視紀錄。
該工作人員表示，事發地點為拐彎路段，左邊是河右邊是山，有可能是過去喝水時被撞倒，該路段也發生過其他動物橫穿公路被撞的情況。
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