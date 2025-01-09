有片｜天津動物園水豚與猩猩混養慘遭拖拽拎起　網民憂被欺凌虐待

多名網民反映，天津動物園將猩猩和水豚（卡皮巴拉，Capybara）混養，猩猩有拖拽、拎起水豚等行為，令人擔心水豚被「欺負」甚至受傷。1月8日，天津動物園回應稱，已將兩隻動物分開飼養。



網上流傳多段猩猩欺負水豚的影片。片段顯示，一隻猩猩倒吊在空中，突然捉住水豚的一隻腳，水豚試圖逃跑，但被猩猩捉緊無法逃脫；隨後，猩猩捉起水豚的一隻腳再拎起牠離開地面，之後從半空摔下。另一段影片中，猩猩捉住水豚前腳並在地面拖拽行走，水豚試圖逃走，但被猩猩捉住無法掙脫。

天津動物園將猩猩和水豚混養，猩猩有拖拽、拎起水豚等行為，網民擔心水豚被「欺負」甚至受傷。（影片截圖）

不少網民認為，水豚被猩猩欺負、霸凌，非常擔心水豚是否受傷，會否因驚嚇而產生應激反應等。有人認為，動物園不應該將兩種動物混養，質疑動物園的管理出現問題。

《封面新聞》報道，1月8日，天津動物園工作人員證實，2024年10月16日，為了「豐容」，園方確實將水豚和猩猩混養，但今年1月3日已經將兩隻動物分開。

猩猩捉起水豚的一隻腳，再拎起牠離開地面，水豚之後從半空摔下。（影片截圖）

猩猩捉起水豚的一隻腳，再拎起牠離開地面，水豚之後從半空摔下。（影片截圖）

知名動物科普達人、科普作家楊毅介紹，「豐容」是一種動物園術語，指在圈養條件下，豐富野生動物生活情趣，滿足動物生理心理需求，促進動物展示更多自然行為而採取的一系列措施的總稱，一般是環境豐容、食物豐容、感知豐容、認知豐容及社群豐容。

對於天津動物園將猩猩和水豚混養一事，楊毅指出，片段中紅毛猩猩年約3、4歲，相當於7、8歲的人類小孩；水豚約1歲，也屬於亞成體，兩隻動物都是小孩子。水豚確實被欺負，應該是被紅毛猩猩當成玩具。

知名動物科普達人、科普作家楊毅認為，水豚應該是被紅毛猩猩當成玩具。（影片截圖）

至於為何猩猩有拖拽、拎起水豚等動作，楊毅解釋，猩猩沒有將水豚當成社群關係，反而做出片中玩耍的行為。靈長類動物玩耍時不知輕重，可能會令其他弱小的動物受傷；水豚屬於嚙齒目，兩隻動物外觀形態完全不同，包括骨骼結構、骨骼形態、韌帶柔韌度等也完全不同，片段中猩猩的抓握、拎起等動作行為，在同類間互相玩耍是可以接受，但對於水豚來說不舒服，猩猩也沒有意識到對方不舒服。

楊毅介紹，野外紅毛猩猩主要分布在東南亞的蘇門答臘島北部和婆羅洲熱帶雨林，喜歡獨居；水豚主要生活在南美洲草原、濕地等，是群居動物，兩隻動物在野外的生活環境完全不同，「將紅毛猩猩和水豚混養在一起是一種社群豐容，但並沒有取得好的效果」。

他指出，動物園要採取社群豐容，混養的動物最好來自同一區系，比如生活在雨林的樹懶可以和巨嘴鳥、巴西夜猴等混養；水豚生活的區域可以養南美洲的龜類等。同時，混養的動物不能有食物鏈的關係，且牠們的食物是沒有互相干擾、衝突，最重要的是滿足所有混養動物的福利，若有個體出現不適，應該第一時間調整。