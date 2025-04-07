泰國芭提雅發現40歲中國男性遺體　持精英旅行簽證　或為滑倒溺亡

綜合內媒報道，泰國警方表示，泰國當地時間上周六（4月5日）上午，在芭提雅一家酒店後面的海灘上發現了一名40歲中國男子的屍體。醫務人員初步分析，死者可能在海灘滑到頭部撞上岩石失去意識。警方表示，該男子可能是在海水中溺亡。



據泰國警方報告，這名中國男子名為邱榮華（Ronghua Qiu，音譯，下同）被發現時，面朝下躺在Yinyom海灘上，身穿白色T恤和牛仔褲，雙臂被海灘上的沙子掩埋。警方在現場還發現了一部手機、一只拖鞋、死者的護照，和清萊省一家銀行的現金存折，顯示有6萬泰銖（約港幣1.3萬）。

泰國芭提雅海灘發現中國遊客遺體。

到場的醫務人員對死者進行了初步屍檢，檢查結果顯示，死者身體的額頭和脖子上有擦傷，右眉上方眼眶骨折的地方有一處裂開的傷口，鼻孔里也在流血。據醫務人員估計，受害者被發現時，已經死亡約8-12個小時。

一名酒店員工向警方透露，他在早上清理海灘時發現面朝下躺在沙灘上的死者，並補充說死者並不是該酒店的住店客人。

警方檢查了死者的護照和旅行記錄，發現邱榮華持有泰國精英旅遊簽證，該類簽證僅頒發給有高消費能力的遊客。警方透露，死者最早於2023年初進入泰國，此後多次在泰國出入境。

邱榮華最近一次登記的住址距離發現屍體的海灘約2-3公里，是在Jomtien沙灘的一處房屋內。目前警方正在審查證據並詢問證人，以確定邱榮華的死因並追查相關疑犯。

不過根據屍檢醫務人員的報告稱，死者可能是在海灘上滑倒了，頭部撞到了巖石上導致失去意識。警方表示，邱榮華可能是在海水中溺亡的。芭提雅市警察局局長補充說，溺亡只是一種猜測，警方尚未確定男子的確切死因。該男子的屍體將被送往曼谷警察總醫院進行全面屍檢，以確定最終死因。