華女泰國遭白男歧視推搡辱罵　反擊撕爛對方T恤：開泰拳館近10年

近日，一名中國籍女子在社交平台發布影片稱，在泰國布吉島遭到一名白人男子歧視、辱罵後，雙方爆發肢體衝突，過程中白人男子的T恤被撕爛，事件引發關注。事發後，白人男子要求雙方互相道歉結束調解，但對方「不同意該方案」，泰國當地警方亦證實案件，稱白人男子後續將前往法庭辯護，到時將決定事件後續發展。



中國籍女子在泰國布吉島遭到一名白人男子歧視、辱罵。（影片截圖）

白人男子多次作出豎中指的動作。（影片截圖）

白人男子更爆粗口。（影片截圖）

綜合內媒報道，周二（8月20日），張女士在社交平台發布影片，當中一名白人男子對鏡頭「豎中指」，更爆粗口稱，「F you China」，影片中顯示，雙方隨即爆發肢體衝突，男子衣衫被撕爛。翌日，張女士再次發布影片，閉路電視畫面顯示，在泰國布吉島一間商場門口，上述男子出手推搡張女士一行中的某人。

張女士介紹周四（8月22日）介紹事情經過指，事發時她正與母親和兩個孩子在商場內逛街，白人男子與母親相撞後，「我媽媽下意識地就說了一聲對不起。但老外不只不道歉，一瞬間就說了罵人的話、豎中指。」雙方後續發生推搡，張女士被推倒在地。

隨後，張女士試圖與母親一起攔住想要離開的外國男子，雙方僵持過程中再度發生肢體衝突。張女士提到，在商場保安介入後，她與母親一人拉住外國男子身體一邊，衝突過程中男子衣服被撕破。

商場閉路電視拍下雙方衝突畫面。（影片截圖）

泰國Wichit警方亦表示，稱男子後續將前往法庭辯護，到時將決定事件後續發展。（影片截圖）

男子衣衫被撕爛。（影片截圖）

張女士表示，衝突稍平息後，白人男子執意離開，因此她拍下了的士車牌號和離開方向，隨後報警。在錄完口供後，張女士前去驗傷，她提供的照片顯示，她的手臂、腿上留有紅印瘀傷。

據張女士介紹，自己目前已在泰國布吉島開拳館近10年，「我丈夫是泰國人，他從小就練泰拳，所以我也是泰拳愛好者，平時回去拳館訓練，所以多少會膽子更大一點，體力更好一些。」

而至於該案最新進展，張女士表示白人男子目前要求雙方互相道歉結束調解，但她「不同意這個方案」，將繼續堅持讓對方道歉。泰國Wichit警方亦表示，稱男子後續將前往法庭辯護，到時將決定事件後續發展。