河北招牌禁｢紅藍黑｣　蜜雪冰城慘變｢綠｣　遭批：官老爺的審美霸凌

近期，河北廊坊三河市城管部門要求將紅底門頭牌匾統一更換顏色，引發關注。而這一「換色」風波，也殃及以紅白配色矚目的蜜雪冰城，有部份門店甚至將招牌換成綠地、灰底。有內媒評論稱，這是領導用「官老爺」思維進行的一場「審美霸凌」。



有網民發布影片稱，三河要求所有牌匾不能使用紅色，城管口頭傳達，沒有任何依據。商戶需自行拆除，替換也沒有補償，一時原因成謎。

4月8日上午，三河市燕郊開發區一家蜜雪冰城店工作人員表示，該店的紅色招牌已改成了綠色的，「城管說，靠大路口的所有門頭都不讓用紅色的。」工作人員稱，不是靠大馬路的招牌，就沒有改顏色。

還有網民曬出照片，顯示三河市一家蜜雪冰城的招牌換成了灰黑色。該店工作人員透露，此前有城管人員上門通知，說紅色門頭不讓用了，而對方只是口頭傳達。

有店鋪將紅色招牌刷成綠色。

有網民表示，城管僅僅口頭傳達，並無法可依。

除了蜜雪冰城外，燕郊一家紅色門頭的連鎖眼鏡品牌店工作人員也證實，他們也確曾接到城管上門口頭通知，紅色的招牌必須更換顏色。另一位應要求將紅色招牌改為藍綠色招牌的老闆發布影片提醒：「廣告牌更改顏色，各位顧客別走錯。」

據內媒《大風報》報道，三河市城管局相關科室工作人員解釋道，按照市政府城市規劃要求，除紅色、藍色、黑色的門頭牌匾底色以外，其他顏色都可以，「有關部門會有文件下發的，到時候會在公眾號上推送。」工作人員說，「對，文件還沒有，就是先行一步再改這個東西，按照城市規劃。」至於相關要求和措施何時實施，三河市政府辦一工作人員則回應表示，不了解情況。

上海靜安區街道商舖招牌整改變「靈堂風」，引發網民熱議。（網上圖片）

此前，內地已有多個城市以「城市規劃」、「整改城市面貌」為名對商舖招牌進行統一標準的修改，引發大量網民不滿，認為城市失去活力特色，導致「千街一面」。河北此次統一顏色修改招牌也引來內媒「潮新聞」評論，稱是「審美霸凌」，是領導用「官老爺」思維進行的一場「懶政美學」，「難怪有網民諷刺說：下一步是不是連商家的笑容也得統一成『嘴角上揚15度』？城市需要的是煙火氣，而不是『死氣』。」

網民熱議▼

招牌要五顏六色才好，不然有視覺疲勞感。我是一個送外賣的，對這個最有感觸，到了一個全部招牌一個顏色的地方，人有點昏昏沉沉的感覺



生活本身就是五顏六色，商家字號林立也是誠信經營門面，時間長了更是一種特有的文化彰顯。動物世界還毛色不一，不是吃的太飽了就是餓的吃相太難看了。



對百姓來說，法無禁止皆可為，對公權力來說，法無許可皆不可為，這才是真民主



沒有書面通知就要求商戶整改已經構成了程序違法；其次城市的規劃應該有相應的論證和公示，三河也沒有相關的文件；最後，門頭牌匾屬於商戶的個人財產，就算有要求變更的文件通知，應該對商戶進行相應的補償。



法無授權，不可為。這麼規定的依據是什麼？城市規劃有這些規定嗎？涉嫌違法。

