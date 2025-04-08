緬甸地震｜中國救援隊曼德勒倒塌公寓發現20公斤黃金　移交警方

緬甸中部上月28日發生的7.9級地震威力驚人，曼德勒省多處建築物損毀，省會曼德勒（瓦城）的一棟11層公寓「Sky Villa」（天空公寓）倒塌，多人被困，內媒指該公寓中居住有數百位華人。



內媒報道，4月7日，重慶市藍天救援隊22名隊員和雲南隊等隊伍在該公寓執行地震救援任務時，發現並挖掘出受災居民黃金約20公斤。救援隊員嚴格遵守國際救援準則，第一時間將財物移交當地警方處理。



中國救援隊發現並挖掘出受災居民黃金約20公斤。（《上游新聞》）

中國救援隊發現並挖掘出受災居民黃金約20公斤。（《上游新聞》）

內媒《瀟湘晨報》、《界面新聞》早前引述當地人報道，天空公寓的居民以在緬甸北部戰爭中逃亡至此的人居多，居住有數百位華人。

曼德勒省省會曼德勒（瓦城）的一棟11層公寓「Sky Villa」（天空公寓）倒塌，多人被困。（《瀟湘晨報》）

「Sky Villa」（天空公寓）原貌。（《大河報》）

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在本月4日下午，內地救援隊在該公寓挖出了被埋的緬甸籍華人表姐妹明豔珠、楊麗清的遺體。找到兩人後，現場家屬哭聲一片，以集體下跪行大禮的方式，向救援隊表達感恩之情。

華人明豔珠在地震中身亡。（瀟湘晨報）

華人楊麗清在地震中身亡。（瀟湘晨報）

中國國家國際發展合作署新聞發言人李明4月2日向媒體表示，有近30支中國救援隊超過500名救援隊員在緬甸施救，中方是派出隊數和人數最多的國家。截至4月2日上午，中方救援隊已共救出倖存者8人，目前救援還在持續進行中。