IShowSpeed甲亢哥訪長沙　文和友聯合創始人因直播言論惹議

YouTube上擁有3800萬粉絲的美國網紅「甲亢哥」（IShowSpeed）上月24日開始中國行，並全程直播，吸引數以萬人計網上直擊觀看。近日，「甲亢哥」來到其中國行的最後一站—湖南長沙，除了大嚐臭豆腐、小龍蝦等美食，感受長沙的煙火氣，他還特地與歌大張偉見面，並一起合唱歌曲《陽光彩虹小白馬》。



然而網民稱，文和友聯合創始人翁某某為搶到甲亢哥身邊的座位，疑似喊話一路跟隨甲亢哥直播的「鹵鵝哥」，稱「讓我介紹一下，不然明天去重慶」，還多次喧嘩搶鏡頭，其舉動和言論引發爭議。周二（8日），文和友客服稱，已接到多個人身攻擊的電話。



在長沙期間，「甲亢哥」體驗各種中國文化。（長沙晚報）

「甲亢哥」與歌大張偉「世紀同框」。（影片截圖）

報道指，在甲亢哥長沙行直播活動中，一名男子一直不斷喧嘩、搶鏡頭，因身穿綠色衣服，男子被網友稱為「綠衣男」。吃飯期間，該男子為搶到甲亢哥身邊座位，疑似對坐在甲亢哥身邊正在吃飯的「鹵鵝哥」放話：「我們都是做餐飲的，希望在長沙能相互尊重，讓我介紹一下，不然明天去重慶」。隨後鹵鵝哥起身讓位。

據了解，來自重慶榮昌的「鹵鵝哥」因身穿一身花衣服，在香港、深圳等多地追隨甲亢哥直播，被網友認為是甲亢哥的鐵桿粉絲，甲亢哥甚至對他驚嘆：「怎麼哪裏都能看到你！」

翁某某（右下）因直播言論引爭議。（影片截圖）

而上述綠衣男子在直播中聲稱自己為文和友的老闆，並曾在公開場合聲稱自己為文和友聯合創始人翁某某。天眼查顯示，翁某某為湖南文和友小龍蝦有限公司董事，為多家企業的法定代表人。

對此，文和友客服向內媒透露，已接到多個人身攻擊的電話，並向領導匯報此事。長沙市網信辦不良信息舉報中心工作人員稱，將向領導匯報此事。長沙市天心區市場監督管理局工作人員稱，因直播引發的風波屬於個人行為，建議報警處理。