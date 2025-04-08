IShowSpeed甲亢哥與大張偉「世紀會面」　合唱《陽光彩虹小白馬》

YouTube上擁有3800萬粉絲的美國網紅「甲亢哥」（IShowSpeed）上月24日開始中國行，並全程直播，吸引數以萬人計網上直擊觀看。4月7日，「甲亢哥」來到湖南長沙開啟直播，除了大嚐臭豆腐、小龍蝦等美食，感受長沙的煙火氣，他還特地與歌大張偉見面，並一起合唱歌曲《陽光彩虹小白馬》，掀起全場大合唱。據了解，長沙將會是其中國行的最後一站。



當日，「甲亢哥」登上岳麓山頂，體驗非遺剪紙，以及魯班鎖、刺繡、炒茶等中國文化。在收到了孫悟空面塑後，有人向他解釋，其出生日期是在中國的猴年，這個面人非常適合他，「你也是猴哥」。對此，「甲亢哥」覺得非常新奇，表示「我第一次知道這個」。

他又來到超級文和友，品嚐了招牌小吃臭豆腐與剁椒魚頭，其中在吃到剁椒魚頭時，他興奮表示這是自己吃過最好吃的魚。不過，他隨後被辣條辣得七情上面，獲店家遞上了一杯奶茶解救，他也多次表示要「再來一杯」。

「甲亢哥」體驗各種中國文化。（長沙晚報）

「甲亢哥」體驗各種中國文化。（影片截圖）

「甲亢哥」體驗長沙美食。（影片截圖）

全日亮點落在晚上9時多，「甲亢哥」與此前他就多次說過想見面的大張偉會面。二人的緣分源於《陽光彩虹小白馬》，2020年，他因聽了該歌曲而在中國網絡走紅，因歌中反覆出現一句「你是內內個內內個內內」的歌詞，被甲亢哥聽成侮辱性詞「Nigger （黑鬼）」，素來以誇張表情及嘶吼式直播聞名的他隨即暴走，成為熱話。

不過在化解誤會後，他愛上了這首歌，更多次在直播間播放，也讓這首歌在海外意外走紅。此次與大張偉一見面，「甲亢哥」連連對大張偉說「我愛你」，大張偉也用英文回道「I love you too」。二人除了共進晚餐，還一起合唱《陽光彩虹小白馬》，更引發全場合唱。

「甲亢哥」與歌大張偉「世紀同框」。（影片截圖）

「甲亢哥」與歌大張偉「世紀同框」。（影片截圖）

雙方一同進餐。（影片截圖）

化解誤會後，他愛上了《陽光彩虹小白馬》。（央視新聞）

本名Darren Jason Watkins Jr的甲亢哥生於美國俄亥俄州辛辛那提市，今年只有20歲，是美國YouTube實況主暨饒舌歌手，聞名於線上直播，實況內容則以遊戲為主。3月24日起，甲亢哥開啟中國行，並在Youtube上全程直播自己在中國的行程，引發全球網民關注。其行程涵蓋上海、北京等城市，直播除了體驗中國本地文化、美食、交通以外，也與普通民眾互動，引來大批民眾圍觀。

4月4日，他來到香港，除了體驗「打小人」，更前往海洋公園遊覽，並首次看到大熊貓。他更坐上了「叮叮車」，坐在第二層的他維持「亢奮」狀態，手持「劍」並把半個身伸出車外，與另一架電車上的乘客握手，其粉絲則跑出馬路追逐著電車，雙方激情互動。

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甲亢哥人生第一次見到大熊貓。

他到鵝頸橋，在攤主的教導下親自上陣體驗「打小人」。

甲亢哥與另一架電車上的乘客握手。（影片截圖）

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數據顯示，IShowSpeed賬號抖音粉絲數已增至超過394.8萬粉絲。同時，4月7日，Speed在小紅書開通賬號，目前僅發布一條影片，已收獲超過45萬粉絲。此外，企查查APP顯示，今年3月，一家名為「ISHOWSPEED,LLC」的公司在佛羅里達州成立。

值得一提的是，甲亢哥的行程還引起了官方關注。中國駐美大使館就發文點讚，稱這位20歲的美國網紅正用數字的方式彌合文化鴻溝，並為外國觀眾創造了解中國的新渠道。4月1日，外交部發言人郭嘉昆表示，海外博主通過一鏡到底的直播，全景展現一個沒有剪輯和「濾鏡」的真實中國，並透露中國將出台更多便利化措施，促進中外人員往來。