IShowSpeed「頭髮太髒」被拒理髮？同行內地網紅亂翻譯害慘髮型屋

近日在內地參訪的美國人氣網紅「IShowSpeed」（甲亢哥），他日前到一家理髮店體驗理髮，但理髮店指他的辮子頭（dreadlocks，內地稱「髒辮」）不好打理，卻被翻譯翻成「頭髮太髒」（raggedy），引發譁然，如今這家理髮店慘遭波及，業績掉了3成。



《九派新聞》報道，現年20歲的「IShowSpeed」沃金斯（Darren Watkins Jr.），日前在內地網紅李美越陪同下，到一家理髮店體驗理髮，李美越擔任他的翻譯。

美國人氣網紅「IShowSpeed」（甲亢哥）日前到內地一家理髮店體驗理髮，但理髮店指他的辮子頭（內地稱髒辮）不好打理，卻被內地網紅李美越翻譯翻成「頭髮太髒」，引發譁然。（微博影片截圖）

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當時理髮師說「IShowSpeed」的辮子頭結構複雜，解開就沒法復原，但李美越卻對「IShowSpeed」翻譯表示，理髮師嫌他「頭髮太髒亂」（raggedy），所以不能給他理頭髮。

事發後網民一片譁然，抨擊李美越胡亂翻譯，李美越則發影片致歉，稱自己不可能故意毀壞中國內地形象，是因為「節目效果、文化差異」造成誤會。

而這宗事件也波及這家理髮店，工作人員7日透露，李美越並未向他們道歉，而當時並沒聽清李美越的翻譯，這宗事件發生後，原本透過抖音慕名而來理髮的客人，近日掉了3成，損失慘重。

IShowSpeed頻道直播甲亢哥到灣仔鵝頸橋打小心經過。（IShowSpeed Youtube截圖）

IShowSpeed頻道直播甲亢哥到灣仔鵝頸橋打小心經過。（IShowSpeed Youtube截圖）

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