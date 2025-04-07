IShowSpeed「頭髮太髒」被拒理髮？同行內地網紅亂翻譯害慘髮型屋
撰文：中天新聞網
出版：更新：
近日在內地參訪的美國人氣網紅「IShowSpeed」（甲亢哥），他日前到一家理髮店體驗理髮，但理髮店指他的辮子頭（dreadlocks，內地稱「髒辮」）不好打理，卻被翻譯翻成「頭髮太髒」（raggedy），引發譁然，如今這家理髮店慘遭波及，業績掉了3成。
《九派新聞》報道，現年20歲的「IShowSpeed」沃金斯（Darren Watkins Jr.），日前在內地網紅李美越陪同下，到一家理髮店體驗理髮，李美越擔任他的翻譯。
李美越亂翻譯害慘理髮店 早已因稱女生為「chick」捱轟 點圖放大瀏覽：
+23
當時理髮師說「IShowSpeed」的辮子頭結構複雜，解開就沒法復原，但李美越卻對「IShowSpeed」翻譯表示，理髮師嫌他「頭髮太髒亂」（raggedy），所以不能給他理頭髮。
事發後網民一片譁然，抨擊李美越胡亂翻譯，李美越則發影片致歉，稱自己不可能故意毀壞中國內地形象，是因為「節目效果、文化差異」造成誤會。
而這宗事件也波及這家理髮店，工作人員7日透露，李美越並未向他們道歉，而當時並沒聽清李美越的翻譯，這宗事件發生後，原本透過抖音慕名而來理髮的客人，近日掉了3成，損失慘重。
IShowSpeed玩轉香港千人跟隨 搭港鐵場面一度陷入混亂（點圖放大瀏覽）：
+15
IShowSpeed甲亢哥訪港│搭叮叮、迫爆港鐵、打小人與市民激情互動陸配網紅恩綺被逐 離台前拍片斥：台灣正經歷綠色恐怖、顛倒黑白IShowSpeed中國行 網紅李美越隨身翻譯 稱女生為｢chick｣惹不滿
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】