妻子婚後13天有異樣查出一腎、雙子宮　江西男要求返還26.8萬彩禮

江西南昌縣的羅先生在結婚不久後，發現妻子李女士被診斷為先天性雙子宮和單側腎缺失。羅先生為此帶妻子進行治療，花費約50萬元。然而，隨著李女士不願意繼續共同生活，羅先生懷疑她故意隱瞞病情，因此近日決定提出離婚，還要求女方返還26.8萬元人民幣的彩禮。對此，律師認為，事件不屬於法律界定的「重大疾病」，且隱瞞疾病並非返還彩禮的法定理由。



羅先生在社交平台上發布影片。（影片截圖）

羅先生在社交平台上發布影片。（影片截圖）

此前，羅先生曾在社交平台上發布影片，描述自己在相親後與李女士結婚，婚後僅13天，李女士的健康狀況便出現問題，不過她一開始拒絕去醫院檢查，主張通過中藥調理。但最終，她在江西省婦幼保健院檢查後被診斷出有先天性雙子宮和單腎。

羅先生指出，婚檢時並未進行相關檢查，李女士也未提及自己的病情。開庭時，李女士堅稱她並不知情。考慮到家庭經濟困難以及外債，羅先生的訴求是返還彩禮和黃金首飾等，「我沒有要求結婚時的紅包，只希望能拿回80%的彩禮，但一審只得到了4萬元和一枚鑽戒。二審我要求50%-60%。」目前，二審已開庭，羅先生在等待最終結果。

法院判決書。（瀟湘晨報）

對於羅先生的妻子是否隱瞞重大疾病，以及彩禮的退還標準，內媒聯繫了河南澤槿律師事務所主任付建，進行法律解讀。付建認為，婚前隱瞞重大疾病的範圍主要依據《母嬰保健法》中的幾類疾病。在具體案例中，法院會根據疾病對婚姻生活的實際影響進行判斷。先天性雙子宮和單腎不屬於法律界定的「重大疾病」。

不過，隱瞞疾病並非返還彩禮的法定理由，男方能否要求退還彩禮，關鍵在於共同生活的情況及彩禮對男方家庭經濟造成的影響。羅先生的案例中，由於兩人共同生活時間短暫，且彩禮金額巨大，導致家庭經濟困難，法院基於這些因素判決李女士返還部分彩禮和鑽戒是合理的。