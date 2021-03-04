山東「拉麵哥」15年堅持一碗麵賣3元走紅　吸引大批網紅前往直播

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-04 20:05

近日，被稱作山東「拉麵哥」的拉麵師傅程運付，因15年來一直堅持拉麵只賣3元人民幣一碗、不肯漲價，而在網絡受到關注。「拉麵哥」位於沂費縣梁邱鎮集市的攤位，連日來亦吸引了不少網紅前往拍攝直播。「拉麵哥」還一度因為「太累了」躲在家中不出門。

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「拉麵哥」本名程運付，常常被人誤認為是60後、70後的他，今年只有39歲。幾日前，因「十五年來賣拉麵3元一碗，從未漲價」而受到關注。據了解，程運付每次擺攤的工作量是5袋麵粉，一袋重達25公斤。他不僅親手拉麵，還負責煮食。這樣的一碗麵只賣3元，一賣就是15年。如今他的一碗3元拉麵利潤只有四五毫子，但他卻稱，「錢沒有多少，夠花的就行」。

連日來，程運付的攤位前多了很多網紅前去架設機器直播，在他賣拉麵的時候，小小的攤位前擺滿了拍攝機器。針對網紅們絡繹不絕的前往程運付攤位前拍攝的情況，有同村人專門建立了一個簡易停車場，並提供免費的茶水供到來的人飲用。「正在修建當中，土地比較寬闊，周圍零散分布幾棵樹，用白線劃出每個停車位的位置，顯得非常『原生態』」。有村民稱，「為了大家方便，我們臨時修建了停車場，歡迎大家常來」。

但對於「拉麵哥」攤位前變成「集市」，就有不少網民表示：

「已經影響人家生活了」。 「還是不要打擾別人正常生活」。 「全是蹭熱度的，還在那用三腳架拍」。 「真是閒的沒事做這群人」。 「為了拍這位哥還專程跑過去，還訂賓館，流量為王的時代畸形啊」。

（網易新聞）