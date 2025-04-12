廣東女老師拒絕山上打野戰　遭60歲家暴男友持斧頭砍死棄屍麒麟山

2024年廣東一名喪偶的51歲國小女老師，在親戚介紹下認識60歲的吳姓男子，兩人交往後同居，沒想到對方竟會家暴。該女老師決心要提分手，吳男卻稱想在分手前「重溫舊夢」，將女老師騙到東莞市的麒麟山公墓園，隨後吳男要求發生性行為被拒絕。他便拿出預先藏好的斧頭將女老師活活砍死、棄屍墓地。



該案本月底開庭審理，女老師的兒子表示，希望法院判處吳男死刑，他們才得以讓母親安心下葬。



廣東一名喪偶的51歲國小女老師遭人殺害後棄屍。（網絡圖片）

警方調出周邊CCTV畫面，發現事發當天女老師是被一名身穿白色polo衫男子騎車載走。（網絡圖片）

內媒報道，該女老師是小學老師，平時為人節儉友善，2009年因丈夫過世，經由親戚介紹認識從事捕魚工作的吳男，兩人後來相識相戀11年，期間女老師曾被吳男家暴，家人多次勸女老師分手，女老師最後終於下定決心分居分手，卻發生憾事。

女老師的兒子控訴，母親後來與吳男分居，但不只一次看到吳男偷偷到他們家社區，2024年8月媽媽突然失聯，一家人等到晚上驚覺不對勁，開始打給親戚詢問但都找不到人。

他想起吳男曾跟蹤媽媽的事，便上門質問，當時吳男已殺害女老師，但卻辯稱「沒有見過」，還反問「是不是跟人家跑了？」，表情十分平靜。

警方調閱監視器：兩個人上山，一個人回來

警方調出周邊CCTV畫面，發現事發當天女老師是被一名身穿白色polo衫男子騎車載走。（網絡圖片）

直到家屬報案，警方調出周邊CCTV畫面，發現事發當天女老師是被一名身穿白色polo衫男子騎車載走，儘管騎士戴著安全帽，但陳先生一眼就認出是母親男友吳某某。

CCTV顯示，吳男騎車載女老師到麒麟山，16分鐘過後，只剩吳男一個人，警方認為吳男嫌疑重大上門逮人，吳男經訊問坦承犯行。

嫌犯一度要求精神鑑定 死者兒：希望人渣能被判死刑

吳男表示，他向女老師謊稱分手前想重溫舊夢，到過去兩人約會處看看，於是將人騙到甲冬鎮麒麟山墓地，拿出預藏斧頭殺害後棄屍，同時要求申請精神鑑定，後報告出爐，證實其無精神疾病，此案應為完全刑事責任能力。

遺體相驗報告也顯示，女老師枕部遭受暴力作用致重度顱腦損傷死亡。檢方依故意殺人罪起訴吳男。

起訴書顯示，女老師和吳男以夫妻名義生活約11年，2024年8月，女老師因關係不和提出分手，吳男要求女老師與他到外面發生性關係，隨後騎著摩托車載著女老師前往麒麟山，後來吳男遭女老師拒絕，因此拿出斧頭攻擊女老師頭部，當場將人活活劈死。

女老師兒子難過表示，「希望這個人渣能被判處死刑並立即執行，還給我母親一個公道、還給我們家屬一個公道！讓我母親在天上可以閉上眼睛」。