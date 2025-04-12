重慶1晚錄逾6000次雷電！　大量民眾現「雷暴哮喘」擠爆急診

重慶市多地迎來雷雨天氣。據氣象部門統計，截至周五（4月11日）早6時，重慶當日雷電活動次數逾6000次。過百名民眾因此出現「雷暴哮喘」，擠爆當地各大醫院急診科。



重慶過百名市民出現「雷暴哮喘」。（上游新聞）

據《上游新聞》報道，何女士家住重慶市江北區，她此前一直患有鼻炎，4月11日凌晨窗外風雨大作，雷女士隨即出現咳嗽症狀且愈發嚴重，「突然呼吸很困難，咳嗽也越來越重，根本無法入睡，我就到醫院急診來了。」

經過檢查，何女士是因為雷暴天氣引起的急性呼吸道反應。及至當日白天，已經住院治療的何女士病情已經平穩，但仍需留院觀察。

據重慶市中醫院急診ICU南橋寺院部醫生介紹，當日凌晨1時至4時，該院急診科接診了120多名，因雷暴天氣導致呼吸道疾病急性發作的病人，該院即時啟動應急預案，應急醫護人員第一時間趕到現場為患者治療。

重慶一晚雷電活動次數逾6000次。（示意圖／資料圖片）

那麼，何為「雷暴哮喘」？雷暴哮喘是因為雷暴天氣導致空氣強對流，會讓空氣當中粉塵、花粉等懸浮物濃度短時間急劇增加，人吸入後會導致相應氣道的高反應，出現呼吸道不適。

醫生提醒，當出現雷暴天氣時，有哮喘、慢性氣管炎等基礎疾病的人，可以使用家中平時使用的氣霧劑來緩解症狀。若出現較輕的過敏症狀，則可以口服抗過敏的藥物，但必須注意，若症狀持續加重則應及時就醫。