大風｜遊台注意！強風大雷雨影響15縣市　週日低溫僅10℃

4月12日起台灣也有鋒面通過。根據台灣氣象署資料顯示，12日下午起至13日全台各地易有雷陣雨，且中部以北將有局部大雨，雷雨影響期間須留意瞬間大雨、雷擊、強陣風等。



台灣氣象署已針對15縣市發布強風特報。但下雨前氣溫仍高，尤其台東局部焚風、金馬濃霧影響須注意。明日（13日）隨後東北季風增強且鋒面快速通過，各地降雨由北往南逐漸趨緩，各地氣溫偏涼，有機會出現10度左右低溫。



台灣發布陸上強風特報。（台灣氣象署）

鋒面逐漸靠近台灣，預估12日晚上西半部雨勢明顯。 （台灣氣象署）

據台灣氣象署，今日（12日）晚起鋒面通過及東北風增強，包含新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣，以及連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。

氣象署提醒，主要比較明顯的雨勢預計落在今天晚上至明（13）天清晨，各地普遍都有陣雨或雷雨發生的機率，特別是中部以北地區降雨時間可能會比較持續，台灣西半部地區也都要留意可能會有短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，外出請攜帶雨具並且留意自身安全。