杭州7歲男童一人在家　意外從27樓墮下身亡　家長趕到哭暈在現場

4月12日，杭州臨平區一名男童墮樓引發社會關注。 4月13日，臨平區會宣傳部發布情形通報稱，4月12日中午12時40分左右，杭州臨平區東湖街道晶品閣小區，一名男孩墮樓。目擊商戶稱，急救人員當場宣布孩子已無生命體徵，墮樓原因尚不清楚。事發時下著小雨，但風特別大。



據了解，該男童未滿8歲，家住27樓，事發當時小孩一人在家中，為意外墮樓。事件在內地引發熱議，有網民批評「家長應該負全責」，亦有網民認為「家長可能都沒有雙休，現在大環境不好，可能是忙著出去掙錢了。」



目擊商戶稱，事發中午12時40分左右，當時只聽見一聲響，隨後就有人大喊「有小孩掉下來了」，孩子的家長隨後趕來現場，但哭暈過去。

急救人員趕來後，宣布孩子已無生命體徵，約一個小時後，將孩子遺體運走。根據警方當時的調查，孩子住在27樓，才9歲，周圍的商家都不清楚孩子墜樓的原因。

4月12日中午12時40分左右，杭州臨平區東湖街道晶品閣小區，一名男孩墮樓身亡。

內媒報道指，事發後，120、派出所、社區等力量第一時間趕到現場，經現場勘查排除刑事案件。經初步了解，男孩墮樓後經搶救無效宣告死亡，目前孩子的後事家長已在處理中。

網民點睇：

家長要負全責。

別再問家長在哪裡了，估計家長沒有雙休。

不用怪罪家長，這年頭很難啊，不上班全程在家帶孩子日子不好過，這年頭送禮都送不起，上了班來孩子沒人帶，即使給婆婆帶，矛盾太多，會被道德綁架太多。我孩子就是自己帶，二歲托兒所，週末放家裡，想起來各種心酸啊。

這是八歲不是八個月，家長出門可以理解的。

