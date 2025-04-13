金價狂飆｜蘇州11歲男童誤吞「100克金條」無法排出　爸媽急送醫

最近黃金價格受全球經濟影響，持續走高，讓不少投資人煩惱是否出手，而內地有1名11歲男孩選擇「吃金」，100公克金條就這麼卡在男孩體內2天，所幸就醫後順利取出，身體無恙。



綜合陸媒報導，內地蘇州市1名11歲男孩在家裡玩耍，不慎吞下1枚重達100公克的金條，當下男孩感覺腹部有輕微墜脹感，但沒有劇烈疼痛或其他不適。家長發現後，立刻帶男孩就醫，醫生先開了促進排便藥物保守治療，可是2天過去，男孩仍無法自行將金條排出。

蘇州市1名11歲男孩在家裡玩耍，不慎吞下1枚重達100公克的金條（微博＠現代快報影片截圖）

之後男孩再次就醫，2名醫生直接將男孩送進手術房，以內視鏡等設備將表面光滑的金條取出。翌日男孩便恢復進食，且無發生任何併發症，順利康復出院。

據《紅星新聞》報導，蘇州大學附屬兒童醫院普外科醫生周小剛參與這次男孩吞金取物手術，周小剛說，古代雖有「吞金而死」的說法，但其致死原因可能是製金工藝不足，導致金塊含有其他對人體有害的重金屬，或是金製品外型不平整從而劃傷腸道，抑或食用過多金製品堆積腸道內引發危險，

「但金元素本身無法被人體吸收，也不會直接對人體產生影響」



此案中男孩吞下的100公克金條寬約1.8公分，長度7公分，整體細長，因此未造成男孩窒息情況。後來男孩到醫院時，金條先是出現在小腸，第2次檢查時已到幽門，但持續位在盆腔裡沒有改變位置，自行排出可能性較小。至此，醫生們才決定以外科手術直接取出金條。

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報導引述周小剛醫生說法，若患者誤吞的異物直徑大於2.5公分，或是長度大於6公分的條狀物，這類異物容易停留在消化道，如果該異物為帶電且有腐蝕性的鈕扣電池、具磁力的磁力珠等，還可能對患者身體造成直接危險。

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