深圳33歲男思念亡妻殉情 家屬證實 死前：結束的不是生命是痛苦
撰文：孫聖然
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深圳一名33歲男子因思念亡妻、無法釋懷，而選擇殉情，他臨終前發文稱「我的確累了，我要好好休息了」。事件在網絡引發廣泛關注，不少網民引用歌詞稱，「不懂怎麽表現溫柔的我們，還以為殉情只是古老的傳言。」
據《瀟湘晨報》報道，上周五（4月11日），該男子在社交平台發文稱，「當你們看到這番文字，我已選擇離去」，並詳細描述了他的愛人在醫院太平間的情景。
該男子在文末寫到，「我的確累了，我要好好休息了，我要結束的並不是生命而是痛苦」、「再見了，每一位。絕筆」。據悉，他是因思念亡妻無法釋懷，在妻子去世4個月後選擇隨她而去。
報道稱，男子名為謝某振，據其家屬證實，其已於2025年4月11日因故去世，終年33歲。
網民點睇：
「殉情的現實版。」
「反正我是無法理解為了別人而死。」
「理解，祝來世平安順遂。」
「看得出來，男的很愛女的，男的有嚴重抑鬱症，妻子死去對他打擊太大了。」
「這絕筆信給我這種鐵石心腸憤世嫉俗的人都看哭了。這種來自內心深處的文字讓人感到一種平靜的絕望，沒有渲染也沒有歇斯底里，像一片樹葉飄落，自然而決絕。」