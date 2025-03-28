照顧者悲歌｜ 七旬翁將病妻丟下14樓全身骨折死亡　依殺人罪起訴

新北市新莊一名林姓七旬老翁，因邱姓妻子長年臥病在床，生活無法自理，卻拒絕他人照護，導致林翁長期照顧身心俱疲。



2024年12月9日日清晨7時56分，林男疑似因長期壓力累積爆發，從床上抱起病妻，走到客廳打開窗戶，直接從14樓丟下。邱婦墜落人行道，當場全身骨折，失去生命跡象。林男則獨自步行至派出所，向警方坦承犯案，隨即遭羈押。新北地檢署依殺人罪將林翁起訴，全案將由新北地方法院國民法官審理。



據台媒報道，林男為建築師退休，與妻育有2子1女，子女均已成家未同住，經濟狀況優渥，原本與邱姓妻子過著四處旅遊、攝影的悠閒生活。約3年前，邱婦妻子罹患「水腦症」，經診斷無法痊癒，且逐漸發生平衡感喪失、尿失禁、性格改變和智能障礙等症狀，身體每況愈下臥病在床。

妻不願他人照顧 林男一天煮三餐照顧妻子起居

原先林男一肩扛起照顧重擔，每天煮食三餐並照顧妻子起居。去年8月起，林男逐漸不堪負荷，於是申請長照服務，由居服員每天來家中陪伴及協助盥洗至4四小時，但邱女執意只要丈夫照顧，拒絕外人介入，使林男壓力日增。

案發日上午7時56分，林男疑因壓力過大，將妻子從床上抱起，走到客廳打開窗戶，直接自14樓丟下，導致邱婦墜落人行道，全身骨折當場死亡，林男隨後獨自步行至附近的派出所主動自首。

檢方調查後認定，林翁經濟狀況無虞，家庭功能良好，但因長期缺乏外部資源協助，導致照顧壓力無法宣洩，最終釀成憾事。新北地檢署偵辦後，依殺人罪起訴林翁，案件將由國民法官審理。