寧波大學白鷺頻排泄變「天屎之路」　學生論文分析中「頭獎」概率

浙江寧波大學有一條讓大學生又愛又恨的「天屎之路」，其因頻繁遭到「鳥屎攻擊」而得名，成為學生們獨特記憶符號，甚至被寫進歌裏，被列為畢業留影的經典地標。為此，更有學生專門出了一篇論文，分析被「天屎」擊中的概率，一度在網絡走紅。



據了解，這條「天屎之路」從學校成立之初便已存在，該校一名老師介紹，主校區進門的主幹道兩側，樟樹高大挺拔，由於生態較好，逐漸成為白鷺的重要棲息地。每年4月至8月，多達數百隻白鷺會至此築巢繁殖，直至9月南遷越冬。因此，若要在這幾個月路過「白鷺林」，便要加快腳步，「小心再小心」。

每年4月至8月的路況。（環球網）

「天屎之路」從學校成立之初便已存在。（環球網）

雖然帶來諸多不便，但師生們普遍抱有寬容的態度。一名戴姓學生稱，白鷺愛來，說明學校生態好，是好事。他又透露，這些年不僅有白鷺，白頭鵯、夜鷺這些鳥也越來越多，被戲稱為「校園生態檢驗師」。他又指同學們對於「天屎之路」早就習以為常，「不體會一下『屎』到臨頭的感覺，大學生活是不圓滿的」。

同學們對於「天屎之路」早就習以為常。（環球網）

去年，寧波大學物理專業本科生路集善更出了一篇推導「被『天屎』擊中概率」的論文，在網絡走紅，「如果有人仰頭張嘴接鳥屎，接中的概率會有多大？我們不如做個『冰淇淋模型』吧」。通過數學模型，他分析出一項有趣的結論，就是若以55.4秒快速通過長約277米的「白鷺林」，便可有效避開「天屎」攻擊，但如果超過這個時間，必定會被砸中。

路集善出了一篇推導「被『天屎』擊中概率」的論文。（環球網）

路集善出了一篇推導「被『天屎』擊中概率」的論文。（環球網）

不過路集善也補充，這只是通過假設得出的結果，具體每秒會覆蓋多少平方米地面這一參數很難確定。另一方面，寧波大學還專門推出了文創雨傘，以幫助同學們抵御中「頭獎」的風險。

寧波大學還專門推出了文創雨傘，以幫助同學們抵御中「頭獎」的風險。（環球網）

事實上，擁有「天屎之路」的學校絕不僅此一家，河南鄭州大學早前也因同類案例而掀起「人鳥如何共生」的爭論。專家指出，夜鷺排泄糞便隨機性太大，成群棲息也意味著當地的生態環境的優良，因此要想杜絕糞帶來的干擾是不現實的，需要附近和路過的居民給予理解和包容。

專家又建議停車的市民盡早把愛車清理乾凈，這是因為夜鷺吃的是魚蝦，排出的糞便內含有尿酸鹽，具有輕微的腐蝕性，一般情況下對人體無害，但如果掉到車上，長時間下會不太好沖洗。