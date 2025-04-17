麻省理工34歲材料科學家加盟北大　中美兩國擁有近60項專利

近日，在美國麻省理工學院（MIT）深耕7年的34歲年輕材料科學家王江濤加入北京大學，成為又一回流國內的一流科學家。其已在國際知名期刊發表論文近30篇，在中美兩國擁有近60項專利。



官方資料顯示，王江濤現為北京大學材料科學與工程學院助理教授、研究員、博士生導師，王江濤既和中科院院士、北京大學常務副校長張錦就半導體性碳納米管陣列方向開展科研合作，同時也保持獨立的研究項目。

2009年至2013年，王江濤在清華大學物理系學習，後於2013年至2018年在清華大學物理系深造，獲得博士學位。在校期間，他主攻碳納米管（CNTs）的可控生長機制研究，一共發表了12篇論文，獲得了清華大學學術新秀提名獎、清華大學研究生優秀畢業生、清華大學優秀博士論文一等獎等諸多榮譽與獎勵。此後，王江濤前往美國，於麻省理工學院電氣工程與計算機科學系開展博士後和研究科學家工作，持續深耕碳納米管研究領域。

王江濤曾入選國家級青年人才計劃。（北京大學）

2024年，王江濤入選國家級青年人才計劃，該項目旨在吸引海外優秀青年學者回國發展。本月，在麻省理工學院完成5年博士後研究及2年研究科學家工作後，王江濤加入北大。

王江濤在半導體碳納米管垂直陣列方面取得突破，並成功研發具有精確可調孔徑分布的納米多孔單層石墨烯膜。據Google Scholar數據顯示，他在國際期刊發表27篇同行評議論文，包括《自然》一篇，《自然-催化》一篇，《美國化學會志》三篇，《納米快報》兩篇等，論文被引用超過2000次。同時，他還在中美兩國持有57項專利技術，其中中國32項、美國25項。

中美關係緊張下，近期愈來愈本身在美國發展事業的一流學者選擇回到中國，投身國內高等教育界，例如3月29日，據內媒報道，曾在美國蘋果公司擔任首席工程師的孔龍已入職上海復旦大學，擔任研究員、博導。孔龍會在復旦大學任研究員、博士生導師，其研究方向為射頻集成電路與系統設計、數模混合模擬計算芯片、高速數據接口集成電路。