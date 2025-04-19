67歲婦意外懷孕不顧家人反對產女！5年後車禍癱瘓…夫妻現況曝

山東一名67歲婦人，當初不顧家人的反對，在2019年生下一個女兒，與69歲老伴在安享晚年的時候，再度當爸媽，雖然2人對撫養孩子有信心，但婦人卻意外癱瘓，只能坐輪椅代步。



所幸69歲的老公一人挑起家事重擔，女兒5歲就已經在學洗衣服做家事，一家人互相扶持度過難關。



女兒已經5歲了。（網易新聞）

67歲婦人意外產女。（網易新聞）

《網易新聞》報道，婦人曾是婦幼保健院的工作人員，因緣際會和從事律師工作的老公認識，2人墜入愛河很快就結婚。兒女長大後，都各自成家立業，倆老也到了退休的年紀，在家安享晚年，豈料婦人在2018年罹患腦梗塞，配合醫生的治療吃藥，沒想到月經竟恢復正常。



老公擔心妻子健康出問題，於是到各大醫院檢查，卻檢查出懷孕，2人起初都不相信，所以沒有放在心上，但之後再檢查，證實已經懷孕4個月，而且寶寶十分健康，因此決定生下孩子。然而，子女都不同意，甚至揚言斷絕關係，不過2人依舊堅持。

婦人剖腹產下女兒，導致夫妻倆變得忙碌，轉眼女兒5歲了。婦人今年（2025年）3月因為出車禍，導致腿被壓斷，只能癱瘓在床，生活無法自理，就算康復也會落下殘疾，因此家中重擔全落在老公身上。

內地網民憂：兩人離開後女兒沒人照顧

現在平常都是由老公一個人照顧孩子，而女兒也十分懂事，會自己完成事情，目前還在學洗衣服。然而，網友感到不解，認為夫妻倆的頭髮已白，很難陪女兒太久，而且他們離開後，女兒和哥哥姊姊的關係也不好，更有巨大的年齡差。

對此，2人早已想好應對策略，他們打算在女兒8歲時，教她做飯、做家事，還給孩子存了一些錢，並買了保險，若真的發生不幸，會將孩子送到一個無兒無女的家庭。