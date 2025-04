「回答我」迷因解密　出自英雄聯盟變潮語　歷史人物也被二次創作

「回答我!」近期你是否也常常在看影片時被這句怒吼給嚇到呢?這句話已經成為熱門網路迷因,被應用到各式各樣的網路短片中。除了最經典的「回答我」之外,這個迷因其實有一套固定的句式,也被許多網友配合影片情境改編。究竟「回答我」的梗從何而來,又是怎麼爆紅的呢?一起來看看吧!



回答我!遊戲直播怒吼爆紅成迷因梗

「回答我!」的迷因梗出自內地的遊戲直播主「小明劍魔」,以《英雄聯盟》(League of Legends, LoL)為主要直播內容的小明劍魔在內地影音平台bilibili上擁有眾多粉絲。在直播中,小明劍魔會一邊玩遊戲一邊回答粉絲在彈幕上的提問,回應的過程也常因為激動的情緒或無厘頭的語句讓觀眾留下深刻的印象。



回答我!遊戲直播怒吼爆紅成迷因梗(影片截圖)

小明劍魔在某次直播面對觀眾的質疑感到不滿,反問觀眾許多問題,中間穿插著「回答我!」「你回答我!」「Look in my eyes!」「Tell me, why? why? baby why?」「說話!」等一系列句子,搭配上瞪大眼睛的怒吼讓許多人被戳中笑點,直播片段在事後被許多人分享,也開始有人進行改編,成為熱門網路迷因。

反駁別人的萬用句式 網友瘋狂改編、歷史人物也加入

使用「回答我!」迷因的人通常會模仿小明劍魔回覆觀眾的句式,先複述一遍對方的論點,接著以「那我問你」起頭,開始丟出激問句反駁對方,並且加入「回答我!」的怒吼,再以「Look in my eyes!」「Tell me, why? why? baby why?」「說話!」等句子進行逼問。近期許多人以這個模板製作二創影片,將「回答我!」套用至各式各樣的情境中。



不少人將「回答我!」的梗套用至歷史人物或影劇人物身上,像是泰始皇談「統一天下」、華佗談「幫曹操開顱」、溥儀談「軟弱」等;只要是想發表自己的意見,幾乎都可以使用這套句式製作迷因影片,非常萬用。近日因Facebook粉絲專頁充滿大量迷因梗而爆紅的南投基督教醫院,也曾在呼籲大家面對護理人員理性溝通、尊重彼此的影片中使用「回答我!」的迷因梗,吸引大批網友按讚留言並轉發分享。

