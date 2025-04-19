「伊春號」哈爾濱正式發車　100餘名外國遊客「跟著電影遊中國」

周五（18日），國家電影局和中央廣播電視總台共同主辦的「中國電影消費年」正式啟動。次日，作為活動的一部分，名為「跟著電影遊中國」的電影主題旅遊專列「伊春號」從哈爾濱出發，攜帶100多名來自新加坡和馬來西亞的遊客，展開一場精彩的中國電影之旅。



「跟著電影遊中國」專列是國家電影局與國鐵集團合作推出的「電影+旅遊列車」項目，旨在探索和拓展旅遊消費的新場景，滿足人民對美好旅行生活的期待。

「伊春號」從哈爾濱出發，攜帶100多名來自新加坡和馬來西亞的遊客，展開一場精彩的中國電影之旅。（央視新聞）

「伊春號」由哈爾濱局集團公司、電影頻道融媒體中心及1905電影網聯手承辦，專列上融入了豐富的電影元素，以提升乘客的文化體驗，助力文旅市場的繁榮。該專列串聯哈爾濱和伊春等知名景點，遊客在旅途中將能打卡多個電影拍攝地，並參加各種活動，包括經典歷史和人文紀錄片的展映、電影歌曲播放、電影海報展覽及文創產品展示等，向外國遊客展示中國電影的獨特文化魅力。

今年以來，哈爾濱局集團公司依託其路網優勢，精準對接遊客需求，積極推進鐵旅融合發展，並與伊春旅遊發展集團合作推出「伊春號」和「林都號」等高品質旅遊列車，策劃開行旅拍、非物質文化遺產和集市等主題列車，豐富遊客的旅行體驗。

遊客在旅途中將能打卡多個電影拍攝地，並參加各種活動，包括經典歷史和人文紀錄片的展映、電影歌曲播放、電影海報展覽及文創產品展示等。（央視新聞）

此次「電影+旅遊列車」項目的開展，標誌著鐵路部門在推進鐵旅融合發展方面的一次全新嘗試。未來，鐵路部門將圍繞銀發遊、紅色遊及研學遊等市場需求，積極開發更多旅遊新產品，推動特色文旅產業的高質量發展。