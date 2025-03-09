中美合拍《Tom and Jerry》電影 主角穿越時空冒險
撰文：林芷瑩
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國家電影局最新備案公示顯示，中國電影股份有限公司、美國華納兄弟（遠東）股份有限公司（Warner Bros.(F.E.) Inc.）將合拍《湯姆與傑利》（Tom and Jerry；貓和老鼠）電影。
國家電影局最新備案公示顯示，合拍片《貓和老鼠：星盤奇緣》備案立項，備案單位為中國電影股份有限公司、Warner Bros.(F.E.) Inc.（美國），編劇為張鋼。
據劇情梗概，迷戀東方文化的老鼠Jerry 和博物館保安貓Tom，在打鬥時帶著星鬥羅盤穿越到古代東方金城。反派海碩鼠企圖奪走羅盤，Tom和Jerry與金城守護小團隊屋脊獸齊心合力，擊敗了海碩鼠，守護了金城和百姓的平安。
《湯姆與傑利》是美國動畫系列和喜劇短片系列，由威廉・漢納（William Hanna）和約瑟夫・巴伯拉（Joseph Barbera）於1940年創作，此系列共有166部喜劇短片，故事情節以Tom和Jerry的鬧劇展開，在全球各地家傳戶曉。
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