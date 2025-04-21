阿爺留100萬遺產給未出世孫　孩子叔叔怒提告求平分　法院咁判

安徽省淮北市杜集區人民檢察院近日在微信公眾號發佈一則案例，大明（化名）妻子懷有雙胞胎，孩子的爺爺彌留之際將100萬元（人民幣，下同）遺產留給兩個孩子。但大明的弟弟小明（化名）認為，父親送錢時孩子沒出生，向法院要求分割財產。法院認為行為合法有效，駁回訴訟。



大明妻子懷上了雙胞胎，但是他的父親卻突發疾病住進了醫院。彌留之際，父親把100萬元存款交給大明，聲明這些錢是給兩個孩子的。父親去世後不久，大明妻子順利生下了兩個白白胖胖的孩子。

示意圖。（視覺中國）

但這個時候，大明的親弟弟——小明，不幹了，去法院起訴，要求大明把父親留下的100萬元拿出來，兩人平分。小明認為，父親當時送錢的時候，兩個孩子還沒出生，沒有權利獲得這100萬元。法院最終判決駁回了小明的訴訟請求，大明父親送給孫子100萬元錢的行為合法有效，小明無法要求分割。

示意圖。（視覺中國）

檢察院文章解釋，《民法典》第13條雖然規定了，人的民事權利能力是從出生時開始，死亡時終止的，但第16條還有個特殊規定：涉及遺產繼承、接受贈與等胎兒利益保護的，胎兒視為具有民事權利能力。所以，爺爺在彌留之際，把100萬元存款贈送給兩個沒出生的孩子，是合法有效的。