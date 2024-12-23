現狀曝光！深圳兩孩夫婦再生4胞胎曾稱壓力大　9人同住城中村租屋

內媒《極目新聞》報道，深圳一對兩孩夫妻在今年8月又育有四胞胎，孩子的父親曾因養育孩子的成本向社會求助，引發關註。4個月後，內媒記者實探九口之家，見到一家9口人住在兩房一廳的租屋，父親和二女兒需要打地鋪。



深圳二孩夫妻又誕下四胞胎女兒。（第一現場）

李女士與劉先生的母親照顧孩子。（極目新聞）

據此前報道，2024年8月23日，已有兩個女兒的產婦李女士在深圳成功誕下早產四胞胎女兒，6個女兒加上夫妻2人，瞬間成為八口之家。一家人在開心的同時又感到壓力很大：夫妻二人一個月的收入原本約有一萬元（人民幣，下同），李女士辭職後，養育孩子的成本成了一大難題。

深圳二孩夫妻又誕下四胞胎女兒。（第一現場）

《極目新聞》12月23日報道，這個八口之家現在住在深圳龍崗的一個城中村，兩房一廳的房子月租1600元。

租屋外景。（極目新聞）

孩子的尿不濕。（極目新聞）

據介紹，陳先生的母親带着四胞胎中的老大和老三一間房；陳先生夫妻與二女兒以及四胞胎中的老二和老四則住在另一間房，由於房間與床比較小，陳先生與二女兒還需要打地鋪；大女兒則住在客廳。

孩子父親陳先生。（影片截圖）

據介紹，李女士的四胞胎女兒是早產嬰兒，家屬介紹孩子成長情況稱：「剛出生的時候差不多都是3斤多重，前一段時間做體檢，十來斤重了，老二稍微輕一點，九斤多，不到十斤。」

深圳二孩夫妻又誕下四胞胎女兒。（第一現場）