劉強東送餐後騎手聚餐敬酒來者不拒　承諾五險一金退休月領5000元

4月21日，京東集團創始人劉強東化身外賣員親自送餐的照片在內地社交平台引發熱議。京東方面回應內媒查詢時證實圖片屬實，並感謝大家對京東外賣的關注與支持。



當日，劉強東在親自參與外賣配送之後，請外賣騎手們吃海底撈火鍋。吃飯期間還談及他送外賣的感受，以及為騎手繳納五險一金等內容。



劉強東親自送外賣後與騎手聚餐。（九派新聞）

在聚餐現場，劉強東分享：「送了幾單，也還是深深體會到兄弟們的辛苦。」他回憶，十年前最後一次送快遞時因客戶已熟悉他而難以真實體驗，但外賣配送多數只需放在門口，「只有一個人開了門，結果就將我認出來了」。

承諾全員五險一金：退休月領5000元

劉強東以自身的農村經歷鼓勵京東騎手，表示「我堅信通過自己的辛苦努力，可以改變我個人的命運。」，同時，他也強調，在京東工作穩定，而公司也將持續為員工提供完善的「五險一金」，「20多年之後，他離開京東的時候，光公積金一項就要給二三十萬現金一次性。」退休之後亦可以領取到不低於5000元的退休金，且所有大病醫保全部報銷。

劉強東介紹，京東現有員工逾71萬人，預計四年內突破百萬規模，並希望全職外賣員未來也能達百萬人。歡迎優秀的兄弟能夠加入京東。現場更打破常規與騎手互動：「今天晚上什麼規矩都沒有，想跟我說話就使勁說，想唱歌就唱歌。」

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網傳影片中，劉強東與京東的外賣員喝酒乾杯毫無架子，對前來敬酒的外賣員來者不拒；還有外賣員贈送劉強東工作Ｔ恤，合影留念。

據此前報道，京東4月21日同日發布《致全體外賣騎手兄弟們的公開信》，不點名指控競爭對手逼迫騎手「二選一」，宣布超時20分鐘訂單免單，並警告同業「水能載舟亦能覆舟」。事件被視為京東加碼本地生活服務、挑戰美團外賣的關鍵一步。