浙江業主擅幫草坪擺「石頭陣」惹投訴　稱初衷為「提升小區品質」

近日，浙江麗水市嘉慧園小區發生了一起引發居民不滿的事件。小區居民王女士向媒體反映，小區內的公共草坪上擺放了大量大石頭，這些石頭據說是由一位鄰居私自擺放的。王女士表示，這不僅影響了小區的美觀，還存在安全隱患。周三（23日），小區所在地的白雲街道陳道門社區工作人員向媒體表示：「今天開始清運石頭了。」



從王女士提供的畫面中可以看到，這些石頭佔據了小區公共草坪的大部分面積，嚴重影響了小區環境，也給居民的出行帶來困擾。王女士指出，小區草坪是公共空間，不是私人花園，這麼多大石頭不僅不美觀，還可能成為安全隱患，容易絆倒老人或小孩。

公共草坪上擺放了大量大石頭。（封面新聞）

石頭佔據了小區公共草坪的大部分面積。（封面新聞）

據了解，這些石頭的擺放者是住在12棟的鄧先生。他表示，擺放石頭的初衷是為了「提升小區品質」，希望能使小區變成「全省一流小區」。鄧先生提到，他看到其他小區都有大石頭擺設，認為這樣很好看，對於其他居民擔心石頭會壓壞草坪的看法，他並不認同。

小區物業透露，目前已有約200平米的草坪被鄧先生的石頭佔據。許多業主對此表示不滿，甚至有業主以不繳納物業費的方式來表達抗議。物業曾報警六次，但都未能解決問題。4月初，物業和居委會曾向鄧先生發出通知，要求他在4月20日前清理石頭，因其擅自佔用小區共用綠化用地。

工作人員開始清運石頭。（封面新聞）

隨著居民的不斷反映，周三，小區居民胡先生稱，當天上午已有工作人員進場進行搬運和清理。胡先生表示，居民們普遍支持這一清理工作，希望能恢復小區的整潔與安全。