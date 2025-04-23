真·女神！曾演媽祖「古裝劇女星」現身湄洲島 傳民眾拿劇照膜拜
撰文：聯合新聞網
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46歲大陸女演員劉濤曾扮過媽祖娘娘（香港稱：天后娘娘），4月20日媽祖誕辰1065周年，她現身湄洲島向媽祖金身獻壽桃，接著發布媽祖變裝影片，24小時內就獲800萬點讚，微信指數達12億，直播時「Mother」彈幕不停跳出，被網友形容是「媽祖人間體」。
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4月19日剛好是劉濤出道25周年，她的端莊模樣被視為與媽祖高度結合，事實上當年拍電視劇《媽祖》前，她就在湄洲島擲笅3次都是聖杯，被信徒視為「天選之人」，據報道，有福建民眾將她的劇照當做供奉對象。
這回劉濤以「媽祖文化全球推廣大使」身份現身，戴著頭冠，儀態優雅，在萬眾矚目之下，網友說：
媽祖上身了。
而在直播中，她則透露會送粉絲許多媽祖文創小物。
劉濤曾演出《琅琊榜》、《羋月傳》受到台灣觀眾歡迎，她2007年與「京城四少」之一的商人王珂閃婚，生下1子1女，不料婚後不到3年，王珂就破產，欠下13億巨債，原本已退隱的劉濤立刻復出拍戲，5年內接了25部戲，不但沒有甩掉老公，還把家重新振作起來，獲封「國民賢妻」。
除了演戲，劉濤也常上實境秀，近期在《無限超越班3》不但重扮《白蛇傳》的白素貞，完成「水漫金山」特效，還應對學員各種突發狀況，凡是表現尷尬她也能溫柔化解，被說根本是媽祖來節目「渡劫」，認為：
信徒會想接她回宮。
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