杭州地鐵站出入口似「棺材」惹議　員工：設計靈感來自星空和科幻

近日，浙江杭州創景路地鐵站G出入口因其獨特外觀設計引發網友熱議，部分網友形容其像「棺材」，並建議進行拆除。對此，杭州市地鐵集團工作人員周五（18日）介紹，其設計靈感來自星空和科幻，暫無拆除計劃。



創景路地鐵站G出入口於2022年9月22日正式投入使用。杭州市地鐵集團的工作人員曾在媒體訪問中表示，該出入口自建成以來一直保持這一造型，設計融合了科技與現代理念，與傳統標準出入口有所不同。

周五，杭州市地鐵集團一名工作人員介紹，創景路地鐵站G出入口是特色站點，其設計靈感來自星空和科幻，核心區域的圖案形似蟲洞，象徵著杭州的快速發展。

其設計靈感來自星空和科幻，核心區域的圖案形似蟲洞。（網上圖片）

當被詢問是否會因輿論壓力考慮拆除或調整時，工作人員表示，該設計經過專業評審，目前未收到市民要求拆除的反饋，也未接到任何調整的通知。如有後續變更，將及時對外公布。對於該出入口建設效果與設計方案是否存在差距的問題，工作人員則表示：“沒有相關信息。”

此外，2024年12月30日，廣州地鐵花地灣站一新裝修的出入口因外形遭市民吐槽像棺材而引發關注。與杭州狀況不同，當晚，廣州地鐵工作人員回應稱，已對爭議部分建築進行拆除。