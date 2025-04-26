深圳33歲男為亡妻殉情　原定今年辦婚禮　岳母：想不到他這麼深情

深圳一名33歲男子因思念亡妻，留下絕筆信後殉情，事件一度引發廣泛關注。「我想不到他會深情到這個地步」，男子岳母日前講述這對夫妻的往事，並稱曽勸男子早日走出喪妻的悲痛，「他在遺書中提到，希望和我女兒合葬在一起。」



謝先生與妻子。（網上圖片）

據《南方都市報》報道，「我的確累了，我要好好休息了」、「當你們看到這番文字，我已選擇離去」，4月11日，33歲的謝先生在社交平台發出絕筆信，在信中回憶妻子離去的時刻，並抒發對亡妻的思念。

及至兩天後，謝先生的弟弟在謝先生的社交平台發文稱，「懷着悲痛的心情告知，我哥哥於4月11日因故離世，終年33歲。喪事將一切從簡，周知。」

謝先生妻子生前的房間。（南方都市報）

謝先生的岳母徐女士表示，接連喪失兩個親人令自己十分憔悴，女兒在中學被診斷為抑鬱症，成年後確診患雙相情感障礙，需長期服藥。2022年，經朋友介紹，女兒和謝先生相識相戀，「這是我女兒第一個帶回家的男生」，而自己對謝先生的第一印象是「人看着很老實」。

徐女士說，當時女兒的病情比較穩定，「我想她交了男朋友，或許可以慢慢地走出來，病情會越來越好。」二人原計劃2024年初領證結婚。因吃藥突然發胖，女兒提出先不拍婚紗照、不擺酒，等瘦下來再操辦。2024年的元宵節，二人領結婚證後在深圳租房居住。

男子殉情前發文。（網上圖片）

男子殉情前發文。（網上圖片）

謝先生在離世前，曾經收拾了幾個大箱，標明分別是給誰的，其中最大的黑色行李箱，是謝先生留給徐女士的。（南方都市報）

在徐女士看來，謝先生是個非常細心的人，對待女兒也特別貼心。「我女兒和他出門的時候，連一包紙巾他都會給她帶好。她哪怕在家裏，想喝水果茶都是丈夫給她點的」。櫃子裏一件疊好的皮衣外套是謝先生在她離世前一天陪同購買的，「還沒來得及穿一次。」

「他一直和我說，沒照顧好我女兒。」女兒選擇結束生命後，徐女士曾多次勸謝先生盡快再找到一個愛人，每逢提及這個話題，「他只是說，我短時間內不會去找的。」

男子此前曾多次在社交平台悼念亡妻。（網上圖片）

男子此前曾多次在社交平台悼念亡妻。（網上圖片）

男子稱，「每天都希望能夠夢裏相見」。（網上圖片）

男子稱，「原來沒有了你的一切都不再有意義」。（網上圖片）

徐女士還透露，謝先生在離世前，曾經收拾了幾個大箱，標明分別是給誰的，其中最大的黑色行李箱，是謝先生留給徐女士的。「他家人讓我去拿，還說留給我的那一箱是最大最重的。」箱內有女兒的遺物和一封遺書，「當中提到希望能和我女兒合葬在一起。」，「一個人生活太孤單了。每天對著老婆的照片，遺物都不丟，這樣怎麽能走得出來。」

據謝先生在社交平台留下的痕跡，他曾寫道，妻子1998年出生，2024年12月11日過世。他每天下班回家會給亡妻上香供果，「二七」時還買了她愛吃的燒雞和牛肉炒面，去香港時懷念曾經陪她走過的街道和專櫃。

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