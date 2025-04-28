中日友好醫院醫生多次婚內出軌被解僱　曾擅離手術室不顧病人安危

中日友好醫院胸外科副主任醫師肖飛，被妻子實名舉報多次婚內出軌，至少涉及4名女性，並指控他曾在手術期間突然離開，將病人留在手術台上。

4月27日晚，中日友好醫院發布官方通報稱，經核查，舉報材料反映的肖飛個人問題基本屬實，根據相關規定，院方對肖飛予以開除黨籍處分，並解除聘用關係。



4月18日起，一則與中日友好醫院胸外科副主任醫師肖飛有關的舉報信開始在網上流傳。肖飛的妻子在信中稱，早在2019年10月，她無意間發現丈夫的不忠行為，當時出軌的對象為同院的胸外科護士長石某慧。石某慧曾在3個月內2次懷孕，但均流產，後對方丈夫揭發此事後，肖飛被迫寫下保證書承諾斷絕來往，但兩人之後仍有聯絡，開房記錄多達十餘次。

2024年6月，肖飛又與同院的泌尿外科規培住院醫師董某瑩有婚外情。信中提到，肖飛為幫董某瑩留在胸外科工作，不惜動用關係，甚至在手術中因偏袒董某瑩而置患者安全於不顧。2024年7月5日，董某瑩在手術中因操作失誤被護士斥責，肖飛對該護士大吼大叫，並丟下已經麻醉的病人不顧，和董某瑩離開手術室長達40分鐘。

肖飛被指控在手術中因偏袒董某瑩而置患者安全於不顧。（微博）

肖飛：我有私生活問題，但醫德沒問題

《經濟觀察報》報道，4月27日，肖飛承認與某護士長、某規培住院醫師存在私生活的問題，但對於網上指控他與其他人發生關係，「我是一概否認的，這沒有任何實據，給其他女士造成了很多困擾，我非常抱歉」。輿論對肖飛更嚴重的指控與醫療質量、醫療安全有關，對此，他稱「完全不能接受」。

肖飛提供的《關於2024年7月5日手術室糾紛事件的澄清》文件中提到，2023年初到2024年7月，他與前述護士合作期間就多次在手術間發生過爭執、不愉快。2024年7月5日，他帶前述規培住院醫師進行手術準備時，與前述護士爆發激烈爭吵。

中日友好醫院胸外科副主任醫師肖飛，被妻子實名舉報多次婚內出軌。（微博）

肖飛表示，在雙方爭吵期間，他感到頭暈、不斷手震，實在無法開始手術，在確保麻醉後的病人安全，且有麻醉醫生、台上護士在場看護的情況下，他便到手術室門口與領導協商能否更換巡回護士。

在等待領導回覆的過程中，為避免進一步衝突，也為調整身心狀態，肖飛返回病房測血壓、吃降壓藥、喝水，平覆心情後，和一位朱姓醫生返回手術間完成手術。手術歷時112分鐘，出血10ml，術後患者順利康復，術後第6天正常出院。

肖飛表示，他已將文件中寫及的情況多次向醫院紀委反映，「紀委答應我去做相關的調查，但是這個結論我不太同意。紀委在這麽短的時間內下了這麽重的處罰決定，我對此有異議。我確實有做得不對的地方，但我並不認為我對醫療（安全）造成了很嚴重的影響」。

中日友好醫院。（視覺中國）

中日友好醫院是國家衛健委直屬醫院，承擔中央保健醫療任務、國家緊急醫學救援任務。肖飛為中日友好醫院胸外科副主任醫師、醫療組長，擅長肺部磨玻璃結節、肺小結節以及早期肺癌的單孔胸腔鏡微創手術治療，肺癌、食管癌的綜合治療，氣胸、縱隔腫瘤等的外科治療，已累計獨立完成單孔胸腔鏡手術及複雜疑難胸腔鏡微創手術近1000例。