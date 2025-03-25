馬拉松變捉姦現場？傳董事長和小三親密開跑　上市公司澄清｜有片

周日（3月23日），無錫馬拉松比賽期間，一對參賽的男女舉止親密，惟意識到自己被拍後，二人迅速彈開。有網民在事發後指認，涉事男女是遠光軟件名譽董事長陳利浩和小三，引發輿論嘩然。遠光軟件就澄清稱，網傳男子並非陳利浩，「亦與他沒有任何關係。」



無錫馬拉松上，一對參賽男女行為舉止十分親密。（影片截圖）

男子右手搭在女子肩上。（影片截圖）

二人意識到被拍後十分尷尬。（影片截圖）

二人意識到被拍後十分尷尬。（影片截圖）

二人意識到被拍後十分尷尬。（影片截圖）

網傳影片顯示，身着粉色背心、身披「52047」號碼的男子，與一名身着熒光綠色緊身衣、身披「60716」號碼的女子舉止親密。男子原本將右手搭在女子的肩膀上，意識到自己被拍後，男子放手、二人迅速彈開，還尷尬地對鏡頭微笑。

相關影片傳播後，就有網民稱這是「馬拉松捉姦」，更爆出涉事男子是遠光軟件名譽董事長陳利浩，並稱女子是他的老年婚外情。

不過，遠光軟件官方企業號周一（3月24日）晚發布澄清聲明，稱陳利浩前幾日均在廣東履行公司公務，照片、影片當中的男子與他沒有任何關係，「我司保留對發布傳播不實信息的主體追究法律責任的權利，包括但不限於要求其停止侵權行為、消除不良影響、賠禮道歉以及賠償由此給陳利浩先生和我司造成的一切損失。」

男女被拍到牽手跑馬拉松。（網上圖片）

遠光軟件澄清。（遠光軟件）

遠光軟件名譽董事長陳利浩。（南方+）

遠光軟件的工作人員亦於周二（3月25日）表示，「根本就不是他（陳利浩），和他一點都不像，不知道為什麽會傳成這樣。」

據資料顯示，遠光軟件股份有限公司創立於1998年，2006年在深圳證券交易所上市，是國內主流的企業管理、能源互聯和社會服務信息技術、產品和服務提供商，控股股東為國家電網全資子公司國網數字科技控股有限公司，實際控制人為國務院國資委。