關稅戰｜零售價翻逾1.5倍　美企老闆：不如一把火燒了海外存貨

美國的關稅政策導致美國企業的成本大幅增加，一些小型企業難以應對關稅帶來的沖擊。在馬里蘭州的安納波利斯（Annapolis），一位寵物用品公司負責人表示，受關稅政策影響，他的公司現在很難盈利，甚至可能面臨破產。



據央視報道，奧布萊恩創辦的寵物用品公司，主營寵物狗背帶和寵物狗救生衣，這些商品都是從海外進口的，這意味著美國政府的關稅政策將大大提高這家公司的經營成本。為了降低成本，奧布萊恩不得不借錢囤貨。

奧布萊恩表示，公司目前在盡可能地借錢，且加快了所有的生產，希望盡可能多地增加庫存。即使是這樣，在當前形勢下，奧布萊恩還要面臨高額的運輸費用。

美企老闆表示，原價34美金的貨物在加徵關稅後，若要達到收支平衡需要增加售價至86美金。

美企老闆表示，原價34美金的貨物在加徵關稅後，若要達到收支平衡需要增加售價至86美金。

美企老闆表示，原價34美金的貨物在加徵關稅後，若要達到收支平衡需要增加售價至86美金。

奧布萊恩說，「現在我們海外工廠里，有價值15萬美元的狗背帶。按照目前的稅率，我要花21.7萬美元，才能把這些產品運回美國。所以我最好還是把它們都燒毀了，直接承擔損失，而不是運回美國。」

對於美國政府聲稱「加征關稅，是要讓製造業回流美國」的說法。奧布萊恩認為，這樣做只會把商品價格推高。而且如果要把生產工廠建在美國，他可能會直接破產。

奧佈萊恩介紹，公司目前最受歡迎的狗背帶如果在美國生產，零售價約為114美元。現在沒加征關稅的情況下它的零售價約為34美元，以當前的關稅政策，若要達到收支平衡，售價應該是86美元。而如果在美國生產的話，他將不得不花費大約100萬美元來建廠。「我沒有100萬美元，也沒有這方面的專業知識，我要買的所有機器都是海外製造的。如果真的要建廠，需要大約18個月的時間，在這段時間里，我可能會破產。」