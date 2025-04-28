關稅戰｜特朗普為何不停放話中美正在溝通？官媒揭其慣用談判策略

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日多次表示正在就關稅問題與中國談判，甚至聲稱已跟中國國家主席習近平通話，不過中方則多次否認。央視旗下新媒體「玉淵譚天」發布影片指出，這正是特朗普多年前就在運用的一種談判策略。



特朗普2025年4月25日在出發前往意大利羅馬前在白宮會見傳媒（Reuters）

「玉淵譚天」發布影片指，聲稱就此問題詢問AI，AI表示，通過回溯特朗普過往的多次發言和傳記，可以發現這都是他的一種交易策略。

早在特朗普30多年前的自傳《交易的藝術》（Trump: The Art of the Deal）裡就提到，「創造事實」就是一種談判技巧，特別是當事情進展不順利時，特朗普就會傾向於用「正在解決」等模糊表述來保持話題熱度。

「玉淵譚天」指出，有趣的是，在特朗普主動開始打造「中美在聯繫」這個話術前，美股正在大幅下跌，但特朗普打造的話術似乎騙不到美國市場，美股繼續下跌。

直到4月21日美股跌倒谷底，同期美元匯率跌至三年低點，這時特朗普又出面表示，他不僅要「非常友好地與中國談」，還要大幅降低對華關稅，隨後美股開始上漲，美元也走強。

「玉淵譚天」指出，「創造談判」或許是一種策略，但美國市場已經表態，「談」不重要，「對華降關稅」更重要。