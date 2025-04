關稅戰｜特朗普為何不停放話中美正在溝通？官媒揭其慣用談判策略

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)近日多次表示正在就關稅問題與中國談判,甚至聲稱已跟中國國家主席習近平通話,不過中方則多次否認。央視旗下新媒體「玉淵譚天」發布影片指出,這正是特朗普多年前就在運用的一種談判策略。



特朗普2025年4月25日在出發前往意大利羅馬前在白宮會見傳媒(Reuters)

「玉淵譚天」發布影片指,聲稱就此問題詢問AI,AI表示,通過回溯特朗普過往的多次發言和傳記,可以發現這都是他的一種交易策略。

早在特朗普30多年前的自傳《交易的藝術》(Trump: The Art of the Deal)裡就提到,「創造事實」就是一種談判技巧,特別是當事情進展不順利時,特朗普就會傾向於用「正在解決」等模糊表述來保持話題熱度。

「玉淵譚天」指出,有趣的是,在特朗普主動開始打造「中美在聯繫」這個話術前,美股正在大幅下跌,但特朗普打造的話術似乎騙不到美國市場,美股繼續下跌。

直到4月21日美股跌倒谷底,同期美元匯率跌至三年低點,這時特朗普又出面表示,他不僅要「非常友好地與中國談」,還要大幅降低對華關稅,隨後美股開始上漲,美元也走強。

「玉淵譚天」指出,「創造談判」或許是一種策略,但美國市場已經表態,「談」不重要,「對華降關稅」更重要。