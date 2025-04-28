運動鞋藏微型攝像頭偷拍？　成都地鐵女乘客揭發　官方派百人巡查

4月25日，一名成都地鐵女乘客發布影片稱，其在乘坐2號線時疑似遭到一名陌生男乘客偷拍，男乘客鞋尖部位有疑似微型攝像頭物件，此事引發眾多網民關注。28日，成都地鐵回應表示，已在事發當日組織百餘名工作人員巡查，未發現上述偷拍情況。



4月25日晚間，微博KOL「胖虎鯨」轉發一名IP地址位於四川的女網民發布的抖音影片稱，疑似成都地鐵有人利用鞋面微型攝像頭偷拍，並@成都地鐵、成都公安官方微博。微博發布後，引發眾多網民熱議。

據「胖虎鯨」轉發的該女網民發布影片顯示，拍攝地點疑似位於地鐵，多名乘客站立於車廂內，緊鄰拍攝者的一名男子腳穿一雙黑色運動鞋，鞋尖網面部位疑似有一圓形物件，形似微型攝像頭，男子不斷側轉腳部。

女網民發文稱成都地鐵上有男子在鞋子上裝微型攝像頭偷拍。

女網民發文稱成都地鐵上有男子在鞋子上裝微型攝像頭偷拍。

該女網民稱，自己當日身著裙子，乘坐成都地鐵2號線時，注意到正對其的該男子形跡可疑，疑似在偷拍自己。由於是第一次遇見這種情況，她和友人正在疑惑，該男子就下車了，她事後想起很是後怕，遂發布此影片，希望提醒其他乘客小心。

4月27日，發布視頻的當事人社交平台顯示，相關影片已無法查看。27日下午，內媒《新黃河》聯繫成都公安110求證此事，接線工作人員稱，已將信息轉達地鐵公安，將由地鐵民警作出回應。28日上午，成都市公安局軌道公交分局接線工作人員稱，已獲悉此事，將由專人負責回應。

成都地鐵工作人員則表示，4月25日晚間21時注意到這一輿情後，成都地鐵立即向警方告知這一情況，並組織二號線全體工作人員126人進行核查，巡邏過程中暫未發現上述偷拍情況，也未接到乘客反映相關情況。

該工作人員稱，警方是否與發帖博主取得聯系，地鐵方面暫未掌握這一信息，下一步，成都地鐵將加強地鐵的巡查工作，如有乘客舉報反映被偷拍猥褻，地鐵方面將嚴格按流程處置，第一時間移交警方，並做好乘客的安撫工作。

2023年6月，成都地鐵也稱發生過，男生穿運動鞋被指偷拍的事件，只不過當時查明，穿NIKE的男子是被冤枉。當時一名穿Nike運動鞋的男子被兩名女子指控鞋面裝有攝像頭，經警方調查後證實為鞋子金屬裝飾反光造成的誤會。事後其中一名女子道歉，但男子認為態度敷衍，提訴要求公開道歉。