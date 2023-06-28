地鐵遭2女誣告Nike鞋裝鏡頭偷拍　男子憤而起訴：現在不敢坐地鐵

6月11日晚，一名何姓男子在四川成都乘坐地鐵時被兩名2女生指稱「鞋面裝攝像頭偷拍」，但警方調查後發現只是Nike鞋子上的金屬裝飾反光，屬誤會一場。事後，被誣告的何先生憤憤不平，並認為女方的道歉敷衍，不能接受。周二（27日），事件有了新進展，何先生稱，已委託律師申請保全證據，將以侵害名譽權為由起訴誣告者。



何先生表示，自己是普通的職員，事後向公司請了一個星期假，以處理被誣告事件。至於成都地鐵方面事發後並未主動聯繫他，現在他上下班都不敢再坐地鐵，改成駕車。

他已請了律師全權處理該事件，並申請保全了監控等證據，準備以侵害名譽權為由起訴兩名誣告者。同時，何也讓律師不用告訴誣告者其個人信息，希望完全通過法律途徑解決這件事。

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事緣6月11日晚，何先生搭乘地鐵時，起身為一對老夫婦讓座，隨後站在地鐵中間的扶手處。2名坐在座位上的女子突然起身大聲指責他，「你是不是在偷拍，我懷疑你在用小型攝像頭偷拍。」她們堅稱看到綠色閃光，疑似是攝像頭發出的信號燈光，「就在他鞋帶最前端那裡，剛剛閃了綠光，我們看到他就關了。」

隨後，何先生和2名女子被列車安全員帶下車廂。他稱，自己還在疑惑時，就被安全員夾住胳膊帶走，「在全車乘客的目光中我好像被抓了個現行。」而下車後，他將鞋子脫下，證明並沒有攝像頭，但仍被2女子不斷指責。在人來人往的車站月台，何被眾多乘客用異樣的眼光打量，他表示這令他很難受，只能無奈地雙手背後靠墻站著。

由於雙方僵持，車站工作人員選擇報警處理，警方調查後為何先生澄清，分析是光線導致的誤會。經調解，其中一名女子在離開前飛快地對何先生說「帥哥對不起」，但何認為道歉不誠懇，且另一名女子也未向他道歉，她們根本沒有認識到自己的錯誤。