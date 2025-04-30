奈雪的茶門店叫停「能喝奶茶就不要喝水」宣傳語　律師：容易誤導

河南駐馬店一家奈雪的茶門店近日張貼通知，稱「能喝奶茶就不要喝水」，結果登上熱搜成為熱話。事後，奈雪的茶已叫停，不過網上仍有其他奶茶商家在仿傚。有律師認為，雖然這類宣傳不構成消費欺詐，但容易造成誤導，理應整改。



涉事門店為奈雪的茶玖隆茂店，該門店日前在社交平台發布帖子稱「能喝奶茶就不要喝水，節約用水從我做起」，並附上「一本正經的胡說八道」、「抽象」的話題標籤。門店張貼的通知顯示，「由於天氣炎熱，用水量劇增。很多淡水資源已經亮起了紅燈。希望各位市民節約用水，能喝奶茶就不要喝水。把水留給不能喝奶茶的孩子，將愛心傳播下去」。

事件引起網民熱議，不少人皆不認同此舉，認為有些玩笑開不得，「他們不會覺得這很幽默吧？」、「能喝水就不要喝奈雪的茶」。

門店張貼的通知。（極目新聞）

周三（30日），該門店賬號已清空賬號內容，涉事門店工作人員表示，該店並沒有真正擺放上述通知，此前他只是看到有人拿這個通知拍了一下影片就撤了，當時並不知道是怎麽回事。駐馬店市市場監督管理局工作人員則表示，他們已經關注到此事並轉交給轄區部門處理，還提醒商家「玩梗」宣傳盡量不要誤導消費者。

周二（29日），奈雪的茶相關負責人回應事件稱，經調查，事件為個別加盟門店行為，總部發現後已立即叫停，並責令撤銷相關內容，公司將進一步加強門店管理，杜絕此類事情再發生。

另外，在4月18日，江西南昌市瀾將軍原葉鮮奶茶總部長勝店也有上述「玩梗」現象。工作人員表示，相關宣傳肯定不對，他看到了奈雪的茶「玩梗」被叫停的消息，但並不知道自家店也有類似宣傳，他馬上向老闆匯報處理。

其他奶茶商家仿傚宣傳。（極目新聞）

知名律師河南澤槿律師事務所主任付建認為，商家模仿網絡熱梗為搞笑而設宣傳語，沒有虛構奶茶功效、質量等關鍵商品信息或隱瞞真相，雖然不構成消費欺詐，但「能喝奶茶就別喝水」的宣傳語，一定程度上有誤導消費者的嫌疑，還是應當整改。

營養專家則提醒，果汁、奶茶如果攝入量過大，果糖大量堆積，會促使肝臟中脂肪的生成，長期可能引發非酒精性脂肪肝。因此，把奶茶等加工製品飲料「當水喝」絕不可取。商家發出上述通知，不但違背了科學常識，還會嚴重誤導消費者，尤其是青少年，商家不能為了營銷流量，忽視了消費者的健康利益。