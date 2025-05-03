女子清理衣櫃後發燒至40℃　赴醫院檢查驚揭肺部「發霉」

浙江杭州一名女子日前在整理完衣櫃後，出現發燒、咳嗽等症狀，就醫後竟發現是因肺部「發霉」引起的。



浙江杭州一名女子整理完衣櫃後肺部「發霉」。（示意圖片/視覺中國）

據新華社報道，浙江杭州的沈女士趁天氣漸暖開始整理衣櫃，不料之後竟然發燒至40℃並伴隨咳嗽，於是她即時赴醫院就診。醫生通過問診了解，沈女士在整理衣櫃時發現衣櫃內長了霉斑，於是對衣櫃做了清理，但清理時沒戴口罩。

為進一步確診病情，醫生為沈女士進行纖維支氣管鏡檢查及肺泡灌洗液病原體檢測，果然發現氣道壁上有大量白色菌斑，化驗後確認是曲霉菌。

曲霉菌是一種真菌，被世衛組織（WHO）列為一級致癌物質。它廣泛存在於自然界中，主要以枯死植物、動物排泄物及屍體為營養源。人體免疫系統受到攻擊或免疫力較弱時，曲霉菌就可能進入肺部，引起肺曲霉病。

沈女士整理衣櫃後竟然發燒至40℃。（示意圖片/視覺中國）

在臨床上，肺曲霉病分為侵入性肺曲霉病、肺曲霉球、氣管支氣管曲霉病等類型，常見症狀包括持續高熱不退，服用常規退燒藥難以奏效；咳嗽加重，伴有胸痛、呼吸困難；痰液呈棕褐色或痰中帶血絲；出現鼻塞、流膿涕、面部疼痛等鼻竇炎症狀，嚴重時可導致呼吸衰竭甚至危及生命。

若不慎吸入曲霉菌，應第一時間離開曲霉菌、粉塵較多的環境；使用腹式呼吸，並盡量緩解緊張情緒；及時用藥並就醫，有支氣管哮喘病史者建議隨身攜帶急救藥物。