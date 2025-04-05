清明蔗，毒過蛇？專家解畫：霉菌是始作俑者

甘蔗以其清甜多汁而受到許多人的喜愛，但最近網上流傳的「清明蔗，毒過蛇」的說法引起了不少擔憂。許多網友表示，他們的長輩告誡在清明節期間不能食用甘蔗，因為這種蔗可能會對健康造成危害。這些說法究竟是否真實？



福建農林大學國家甘蔗工程技術研究中心副主任高三基表示，「清明蔗，毒過蛇」是一種誤解。甘蔗本身並不含毒素，而是在春季氣溫升高和濕度增加的條件下，某些霉菌會繁殖，導致甘蔗霉變，這才會產生毒素。



高三基指出，這一說法並非指清明時期的甘蔗本身有毒，而是提醒人們在這個季節甘蔗容易發生霉變，因此食用前需謹慎辨別。霉變的甘蔗會出現紅褐色的變化，並散發酸臭或酒糟的氣味。

福建農林大學國家甘蔗工程技術研究中心副主任高三基。（央視截圖）

專家強調，霉變的甘蔗特徵是切開後會顯示紅色或褐色，這種甘蔗通常被稱為「紅心甘蔗」。如果誤食這種甘蔗，可能會出現中毒症狀。專家指出，一種名為節菱孢霉菌的霉菌會產生神經毒素3-硝基丙酸，僅需0.5克即可引發中毒。

中毒後，可能出現頭暈、嘔吐、抽搐，甚至可能導致死亡。目前尚無針對3-硝基丙酸中毒的特效藥物。

霉變的甘蔗特徵是切開後會顯示紅色或褐色。（央視截圖）

考慮到霉變甘蔗的潛在危險，專家建議在選購時應該格外謹慎。以下是挑選新鮮甘蔗的三個步驟。一是觀察葉片。新鮮甘蔗的葉片應該是青綠色，若已枯黃則表示存放時間較長。二是觸摸甘蔗。用手指擠壓甘蔗，如果感覺松軟，則可能已儲存過久。三是嗅聞氣味。切開甘蔗後，如果散發出清香味則可食用；若有酸味或酒糟味，則應避免食用。

總括而言，專家強調「清明蔗，毒過蛇」的說法並不正確，大家無需過度恐慌，而應理性對待，確保選擇新鮮的甘蔗以享受其美味。